Талдыкорган. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинской области произошел взрыв газового баллона, пострадали 8 человек, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области 26 ноября 2020 года, около 20.00, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в частном жилом доме села Еркин, города Талдыкоргана по улице Казахстанской произошел взрыв газового баллона (емкостью 5 литров), с последующим частичным обрушением жилого дома без возгорания", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В результате взрыва пострадали 8 человек. Из них трое детей. Все они доставлены в медицинские учреждения.

Предварительной причиной взрыва явилось, неосторожное обращение с бытовым газовым баллоном, оставленным вблизи печного оборудования для прогрева.

На месте происшествия работали силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве 28 сотрудников, 8 единиц техники, 8 бригад скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, газовой службы и местных исполнительных органов. А также на месте для оказания психологической помощи родственникам организована работа двух психологов ДЧС Алматинской области.

МЧС РК просит граждан быть особо осторожными при обращении и использовании газовых баллонов.

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