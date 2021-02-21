Президент выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей, передает Kazakhstan Today.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с гибелью детей в результате пожара в городе Жанатасе, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Глава государства разделяет скорбь семьи Абдумаликовых и передает слова искренней поддержки родным и близким погибших детей. Произошедшее - это не трагедия одной семьи, это трагедия всей страны, считает президент. Он отдал распоряжение оказать всестороннюю помощь родителям. От имени главы государства соболезнования и слова сочувствия родственникам передал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля 2019 года пятеро детей погибли во время пожара во временном строении в Астане. Родители детей в это время были на работе.

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