Президент выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей, передает Kazakhstan Today.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с гибелью детей в результате пожара в городе Жанатасе, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Глава государства разделяет скорбь семьи Абдумаликовых и передает слова искренней поддержки родным и близким погибших детей. Произошедшее - это не трагедия одной семьи, это трагедия всей страны, считает президент. Он отдал распоряжение оказать всестороннюю помощь родителям. От имени главы государства соболезнования и слова сочувствия родственникам передал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на 3-м этаже, на площади 16 квадратных метров. Загорелись домашние вещи и мебель. По данным МЧС РК, в квартире без присмотра взрослых находились пятеро детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Выяснилось, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались. По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.
Напомним, 4 февраля 2019 года пятеро детей погибли во время пожара во временном строении в Астане. Родители детей в это время были на работе.
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