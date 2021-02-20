В Жанатасе пятеро детей погибли от отравления угарным газом

Тараз. 19 февраля. Kazakhstan Today - В городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области, во 2-м микрорайоне, в 5-этажном жилом доме, в 15.15 произошел пожар в квартире на 3 этаже на площади 16 квадратных метров. Загорелись домашние вещи и мебель, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, в квартире без присмотра взрослых находились пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения.

По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались.

Для установления причин происшествия распоряжением акима Жамбылской области создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком. В состав комиссии также вошли представители прокуратуры, департамента полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и других заинтересованных госорганов.

Пострадавший семье будет оказана всесторонняя помощь местных исполнительных органов, в том числе помощь психологов и в организации похорон.

В Жанатас выехали начальник и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, передвижная пожарно-техническая лаборатория, оперативная группа и психологи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Кроме того, на место выехали прокурор области Нургалым Абдиров и начальник департамента полиции Жанат Сулейменов.





Напомним , 4 февраля 2019 года пятеро детей погибли во время пожара во временном строении в Астане. Родители детей в это время были на работе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства