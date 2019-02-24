Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Пятеро детей погибли во время пожара во временном строении в Астане. Родители детей в это время были на работе, передает Kazakhstan Today.

4 февраля в 02.34 на пульт 101 ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района столицы, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

В ходе тушения пожара обнаружены тела пятерых детей: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Родители были на работе", - отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров с последующим обрушением кровли на площади 25 квадратных метров. Прибывшие пожарные локализовали горение в 03.06 и ликвидировали в 03.24.

К тушению пожара были привлечены 17 сотрудников и пять единиц пожарной техники ДЧС Астаны, а также четыре сотрудника и одна единица техники Центральный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд КЧС.

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