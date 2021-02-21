Гибель пяти детей в Жанатасе: озвучена предварительная причина пожара

Тараз. 20 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бахыт Ратаев на пресс-конференции в РСК озвучил предварительную причину пожара в Жанатасе , передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

По факту пожара начато досудебного расследование по статье УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". По предварительным данным специалистов центра судебных экспертиз, смерть наступила по причине отравления угарным газом, а пожар возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала, возможно, постельные принадлежности. Окончательные причины пожара будут озвучены по результатам всех необходимых экспертиз", - сказал Ратаев.

В свою очередь, начальник департамента по ЧС Ермек Момбаев озвучил предварительные данные исследования пожарно-технической лаборатории.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Очаг возгорания был в детской комнате. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. При проведении исследований передвижной пожарно-технической лабораторией на месте происшествия неисправной проводки и электрооборудования, буржуек и других дополнительных приборов обогрева не обнаружено, дом подключен к центральному отоплению", - отметил глава ДЧС.

Председатель специальной комиссии, заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек отметил, что пострадавшей семьей оказывается вся необходимая помощь.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия распоряжением акима области создана комиссия, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, прокуратуры, департамента полиции, департамента по ЧС и других ответственных госорганов. Члены комиссии вчера выехали на место трагедии и продолжают работу. С нашей стороны оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологов и содействие в организации похорон", - добавил Жазылбек.

По его данным, семья благополучная, отец семейства работает в медицинском учреждении, мать находится в декретном отпуске (работает учителем в школе). Также он опроверг распространяемые в социальных сетях слухи о пострадавшей при пожаре 60-летней женщине.

Данная информация не соответствует действительности. Других пострадавших нет", - подчеркнул Жазылбек.

Как сообщалось ранее, в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на 3-м этаже на площади 16 квадратных метров. Загорелись домашние вещи и мебель. По данным МЧС РК, в квартире без присмотра взрослых находились пятеро детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения . По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства