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Страшная трагедия: Сапарбаев прокомментировал гибель пяти детей при пожаре

20.02.2021 10828
Страшная трагедия: Сапарбаев прокомментировал гибель пяти детей при пожаре
Тараз. 20 февраля. Kazakhstan Today - Аким Жамбылской области прокомментировал гибель пятерых детей при пожаре в Жанатасе, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня жителей нашей области потрясла страшная трагедия. Пожар в жилом доме в городе Жанатасе унес жизни пяти маленьких детей. Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области У. Жазылбеком. На место происшествия выехали прокурор области Н. Абдиров, начальник департамента полиции Ж. Сулейменов, начальник департамента по ЧС Е. Момбаев. Пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей", - написал аким на своей странице в Фейсбуке.

 
Как сообщалось ранее, в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области, в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на 3 этаже на площади 16 квадратных метров. Загорелись домашние вещи и мебель. По данным МЧС РК, в квартире без присмотра взрослых находились пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались
 
 

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