В Карагандинской области горела лесопосадка

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КАРАГАНДА. 30 АПРЕЛЯ - 30 апреля в 13.14 поступило сообщение о пожаре в лесопосадке в районе Шахтинского шоссе Караганды. Произошло горение сухой травы и лесонасаждений на площади 4,5 гектара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня. Создалась угроза участкам дачного общества "Горизонт", сообщает eKaraganda.

По словам начальника ДЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, тушение пожара было осложнено невозможностью использования местами пожарной техники. В местах густой растительности тушение производилось пешим порядком. Благодаря оперативно принятым мерам и слаженным действиям сил и средств, привлеченных к тушению, распространения пожара на территорию дачных участков не было допущено.

Принятыми мерами пожар локализован в 15.50, ликвидирован в 16.20. К тушению были привлечены силы и средства Департамента по ЧС (87 человек и 17 техники) и Карагандинского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира (20 человек и 3 единицы техники).

Пожароопасный период на территории Карагандинской области начался 12 апреля. Это уже 4-й факт пожара на лесопокрытой территории. Также в области зарегистрировано более 20 случаев степных горений. Зачастую виновником природных пожаров и возгорания сухой растительности является человеческий фактор.

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