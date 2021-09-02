В Минздраве выразили соболезнования родным погибших в ДТП работников скорой помощи

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан выражает соболезнования родным и близким погибших в аварии работников скорой помощи Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования семьям медработников скорой помощи Кызылорды, погибших в дорожном происшествии при исполнении служебных обязанностей… К сожалению, те, кто на передовой спасает жизни людей, часто бывают сами не защищены от подобных ситуаций. Потеря двух медицинских работников - это большая трагедия. От имени Министерства здравоохранения приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении ведомства.





В городской поликлинике №5 Кызылорды рассказали, что погибли фельдшер отделения неотложной медицинской помощи городской поликлиники Жадыра Омарова и водитель скорой помощи Бахытжан Маенов.

Напомним, трагедия произошла ночью 29 августа в Кызылорде по вине пьяного водителя. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на одной из центральных улиц Кызылорды врезался в стоящую перед светофором служебную автомашину скорой помощи. В результате ДТП два работника скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение, где скончались от полученных травм.

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