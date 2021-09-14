Турист сорвался со скалы в горах Алматы

АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда эвакуировали пострадавшего туриста с маршрута на Большой Алматинский пик, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о пострадавшем мужчине поступила спасателям Республиканского оперативно-спасательного отряда 11 сентября. Со слов оперативного дежурного ДЧС, в районе Большого Алматинского пика упал турист и травмировал обе ноги.

Оперативная группа РОСО незамедлительно выехала на место происшествия. Добравшись на оперативном автомобиле до космостанции, спасатели выдвинулись пешим ходом. Через некоторое время было принято решение задействовать еще одну оперативную группу, которая выдвинулась к пострадавшему через ущелье Проходное. Мужчину обнаружили 12 сентября в 5 часов утра. Он находился в труднодоступном скалистом месте с двумя спутницами. Туристы шли по маршруту на Большой Алматинский пик. Оценив свои силы, молодые люди поняли, что не успеют дойти до вершины до наступления темноты. Развернувшись назад, компания решила сократить дорогу и сошла со знакомого маршрута. В итоге друзья оказались в опасном обрывистом месте состоящим из крупной сыпухи. Парень сорвался с пятиметровой скалы и травмировал обе ноги", - проинформировали в пресс-службе ГУ "РОСО МЧС РК".

Спасатели РОСО на месте оказали мужчине первую доврачебную помощь. Пострадавший был в удовлетворительном состоянии, однако испытывал сильные боли. Помимо сложного горного рельефа, спасательную операцию усложняли погодные условия, был сильный ветер и шел снег с дождем. Долго транспортировать мужчину на носилках не представлялось возможным, так как состояние его могло ухудшиться. Было принято решение обратиться в АО "Казавиаспас" для предоставления авиасудна.

Спасатели РОСО транспортировали мужчину на носилках до места, где пострадавшего можно было передать на вертолет.

На борту АО "Казавиаспас" сотрудники РОСО эвакуировали туриста до вертолетной площадки в Большом Алматинском ущелье, где его передали сотрудникам Центра медицины и катастроф.









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