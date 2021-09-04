В горах Алматы устанавливают первые хижины для безопасности туристов

АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил, как идет сборка хижин, представляющих собой модульные конструкции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей", - написал Сагинтаев в Instagram.

В рамках мер горной безопасности будут открыты контрольно-спасательные пункты в Большом Алматинском ущелье и урочище Туюк-Су, где также предусмотрена вертолетная площадка. На "Шымбулаке" ведется подготовка к зимнему сезону – обновляются лыжные трассы и гостиница. Здесь также откроется визит-центр.

Аким города ознакомился с проектами создания Medeu Park Hotel, обновленного экокомплекса Qazaq Auyl и глэмпинга в излюбленном месте альпинистов - урочище Туюк-Су. Ниже ВСК "Медеу" строится веревочный парк и тропа здоровья.

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