В горах Алматы появятся хижины с Wi-Fi и спасательные пункты

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АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - Заместитель руководителя управления туризма Алматы Марлен Маралов ходе брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал, как планируют обезопасить горный туризм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Маралова, на отдаленных узловых участках горных маршрутов до конца лета будет построено 15 хижин для укрытия туристов. Каждая хижина будет являться реперной точкой, привязанной к карте и GPS-координатам для поисково-спасательных служб. При возникновении чрезвычайных ситуаций либо по причине сложных погодных условий в хижинах туристы смогут укрыться и получить аварийный комплект необходимой помощи (аптечка, карты маршрутов, станция зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и непортящийся продуктовый набор).

Рядом с хижинами будут установлены мачты с системой передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Мачты будут удалённо подключены к службам экстренного реагирования (ДЧС/112).

Всё спутниковое оборудование для передачи сигнала бедствия будет интегрировано в конструктив горных хижин, также мачты будут оснащены функцией Wi-Fi. Данная система рассчитана на неопытных, неподготовленных туристов, оказавшихся в сложной ситуации на отдаленных горных маршрутах. Пользовательский интерфейс минимален - голосовая кнопка вызова, камера для видеозвонка и инструкции на нескольких языках", -рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Также ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска приложения в виде смарт-навигатора для походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС.

В этом году будут построены 2 контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинских ущельях, где круглосуточно будет дежурить впервые созданный отряд горных спасателей из 16 человек. Дополнительно будет организована вертолетная площадка в ущелье Туюк-су", - добавили в пресс-службе.

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