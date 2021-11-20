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ТАРАЗ. 19 НОЯБРЯ - В Жамбылской области восстанавливают поврежденные ураганом газопроводы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уже к вечеру 18 ноября силами работников Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" все аварийные участки были восстановлены, а абоненты подключены к газу. Точечные работы, такие как покраска поврежденных газопроводов, выпрямление покосившихся стоек, будут продолжаться до их устранения", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак".
Напомним, 17 ноября во время сильного урагана, обрушившегося на город Тараз и Жамбылскую область, была разрушена кровля у 550 административных и жилых зданий, а также повреждены 6 523 метров газопроводов. По данным синоптиков, порывы ветра достигали более 30 метров в секунду
По данным компании, ураганный ветер также нанес ущерб самим газовым хозяйствам региона. В частности, в Байзакском районе были сорваны крыши с административного здания, складских помещений и гаража районного газового хозяйства. В районе Турара Рыскулова, где расположено подземное хранилище газа "Акыртобе", сорвало крышу с производственного здания насосной станции. В Жамбылском районе без крыши остался автотранспортный цех ЛПУ УМГ "Тараз".
Сильный ветер не только срывал крыши с домов, уносил билборды и дорожные знаки, но и стал причиной падения многих деревьев и заборов, которые разрушали газопроводы. В результате временно были отключены от газа 545 абонентов", - сообщили в компании.
Стихия унесла жизнь 17-летнего юноши. Также на трассе в Жамбылской области из-за непогоды столкнулись шесть машин.