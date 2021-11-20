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В Жамбылской области восстанавливают поврежденные ураганом газопроводы

19.11.2021, 13:24 58105
В Жамбылской области восстанавливают поврежденные ураганом газопроводы
Фото: instagram / onlinetaraz
ТАРАЗ. 19 НОЯБРЯ - В Жамбылской области восстанавливают поврежденные ураганом газопроводы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Уже к вечеру 18 ноября силами работников Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" все аварийные участки были восстановлены, а абоненты подключены к газу. Точечные работы, такие как покраска поврежденных газопроводов, выпрямление покосившихся стоек, будут продолжаться до их устранения", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак". 

 
Напомним, 17 ноября во время сильного урагана, обрушившегося на город Тараз и Жамбылскую область, была разрушена кровля у 550 административных и жилых зданий, а также повреждены 6 523 метров газопроводов. По данным синоптиков, порывы ветра достигали более 30 метров в секунду
 
По данным компании, ураганный ветер также нанес ущерб самим газовым хозяйствам региона. В частности, в Байзакском районе были сорваны крыши с административного здания, складских помещений и гаража районного газового хозяйства. В районе Турара Рыскулова, где расположено подземное хранилище газа "Акыртобе", сорвало крышу с производственного здания насосной станции. В Жамбылском районе без крыши остался автотранспортный цех ЛПУ УМГ "Тараз". 
 

Сильный ветер не только срывал крыши с домов, уносил билборды и дорожные знаки, но и стал причиной падения многих деревьев и заборов, которые разрушали газопроводы. В результате временно были отключены от газа 545 абонентов", - сообщили в компании. 

 

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В одном из сел Туркестанской области в канализации нашли мертвого младенца

19.11.2021, 20:24 44632
ТУРКЕСТАН. 19 НОЯБРЯ - 16 ноября в полицию поступил сообщение о найденном в канализации теле новорожденного, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Младенца нашли в Сайрамском районе селе Аксукент, сообщает otyrar.kz.
 
Полицейские нашли роженицу. Ею оказалась местная жительница. Молодая женщина призналась, что накануне с ней произошло нечто странное - из нее "что-то выпало", когда она ходила в туалет. Она также сообщила, что даже не подозревала о своей беременности.
 
Оказалось, что у подозреваемой диагностировано психическое заболевание, она состоит на учете и периодически получает лечение. В ходе расследования полицейские узнали, что у нее есть парень, который, несмотря на ее заболевание, хочет оформить с ней официальные отношения.
 
Установлено также, что младенец родился преждевременно и был уже мертворожденным. Тем не менее в полиции возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Проводятся необходимые следственные действия.
 
Напомним, 18 октября в Шымкенте в мусорном контейнере обнаружили мертвого младенца. 3 октября в Индерском районе Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка.
 

Неизвестный сообщил о возможном взрыве на рейсе Санкт-Петербург - Нур-Султан

19.11.2021, 16:10 75709
Неизвестный сообщил о возможном взрыве на рейсе Санкт-Петербург - Нур-Султан
Фото: ato.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Неизвестный сообщил о возможном взрыве на рейсе Санкт-Петербург - Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В сall-центр Air Astana в 00.45 18 ноября поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково - Нур-Султан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.


Сообщается, что в 02.49 борт благополучно приземлился.
 
В АО "Air Astana" прокомментировали информацию об угрозе взрыва на авиарейсе.
 

18 ноября 2021 года, в 20.45, в авиакомпанию Air Astana поступило сообщение об угрозе безопасности на авиамаршруте, пролегающем через территорию соседнего государства. В анонимном сообщении не были указаны ни название авиакомпании, ни номер, дата или время рейса. Авиакомпания незамедлительно усилила меры безопасности и провела дополнительный досмотр по прибытию и вылету всех своих рейсов. Информация об угрозе не подтвердилась", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана". 

 
Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
 
 

Из-за бурана без электричества остались 42 дома в Алматинской области

19.11.2021, 14:48 83053
Из-за бурана без электричества остались 42 дома в Алматинской области
Фото: ukrinform.ru
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Больше суток жители 42 домов в селе Саты Кегенского района в Алматинской области жили без электричества из-за бурана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", сильный ветер оборвал провода, из-за этого вышел из строя трансформатор. Резкое замыкание повредило все электроприборы в домах сельчан. Авария произошла ночью. Сейчас подачу света в дома восстановили. В районном акимате сообщили, что электроснабжающая компания подсчитывает материальный ущерб, нанесенный жителям этого населенного пункта.
 
Ранее сообщалось, что юг Казахстана накрыла снежная буря. На отдельных участках автодорог было введено ограничения движения для всех видов транспорта. Ураганный ветер сорвал крыши с жилых домов и адмнистративных зданий, а также повредил газопроводы. В настоящее время ведется их восстановление.

 

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