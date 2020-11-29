На трассе в Жамбылской области из-за непогоды столкнулись шесть машин

Тараз. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области сегодня из-за сильной метели образовались переметы на автодорогах, в Таразе ураганом сорвало крышу здания и повалило деревья, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в настоящее время со стороны Туркестанской области, на 585-м километре, образовались снежные переметы на протяженности дороги около 200 метров. А со стороны Жамбылской области, на 564-567-м километрах, занесло снегом около 300 метров.

Очистки дороги ожидают около 100 грузовых автомобилей.

Скопление грузовиков образовалось из-за столкновения шести легковых автомобилей на этом участке. На данных участках работают сотрудники департамента по ЧС и дорожные службы. Планируется в ближайшее время открытие движения для всех видов транспорта", - проинформировали в ДЧС.

Кроме того, по данным ведомства, сегодня в дежурную службу ДЧС поступила информация о том, что в Таразе, по улице Ниеткалиева, из-за сильного ветра (порывы до 30 метров в секунду) произошел срыв рубероидной кровли здания на площади 80 квадратных метров.

Также поступала информация о падении деревьев около многоквартирных домов по улице Казыбека би и жилого массива Арай-2. Спасатели прибыли на место и провели необходимые восстановительные работы.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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