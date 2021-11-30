В Туркестанской области трое взрослых и один ребенок погибли от угарного газа

ТУРКЕСТАН. 29 НОЯБРЯ - Трагедия произошла 28 ноября, около 12.30, в селе Ушкын Келесского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К спасателям поступило сообщение от очевидцев о том, что в частном жилом доме обнаружены четыре трупа, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка, сообщает otyrar.kz.
Как выяснили сотрудники отдела ЧС, на месте скончались братья 47 и 49 лет. Не опознаны тела женщины и мальчика 3-4 лет.
По предварительной версии, причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Хозяева переоборудовали старую печь под природный газ.
8 ноября в Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы.
25 октября в городе Семее от последствий угарного газа скончалась женщина 1947 года рождения.
20 октября в Восточно-Казахстанской области угарным газом отравились четверо детей. Все госпитализированы.