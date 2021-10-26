Жительница Семея скончалась от отравления угарным газом

СЕМЕЙ. 25 ОКТЯБРЯ - 25 октября в городе Семее от последствий угарного газа скончалась женщина 1947 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС Восточно-Казахстанской области, отравление было получено из-за отсутствия тяги в печи, а именно из-за неочищенного вовремя дымохода.

В ведомстве также рассказали, что 24 октября в приемный покой больницы с признаками отравления угарным газом города Алтая поступили двое детей: девочка 2019 года рождения и мальчик 2012 года рождения.

В ходе осмотра места происшествия специалистами ДЧС ВКО было установлено, что отравление было получено в результате отсутствия тяги и наличия трещин в печи. Помимо этого, была закрыта заслонка", - уточнили в пресс-службе.