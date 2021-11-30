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Автомобиль упал в Сырдарью: один человек погиб

29.11.2021, 20:51 45955
Автомобиль упал в Сырдарью: один человек погиб
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 29 НОЯБРЯ - 29 ноября, около 04.20, в управление полиции Кызылорды поступило сообщение о том, что 27-летний житель города, находясь за рулем Daewoo Nexia, опрокинулся в реку Сырдарья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Находившийся в автомобиле пассажир выбрался на берег своими силами, а водитель погиб. Сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы, сообщает Polisia.kz.
 
На место происшествия привлечены специальные технические средства ДЧС, оперативно-спасательный отряд, который вытащил автомобиль из реки около 09.00. 
 
 
29 ноября в Костанайской области на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с грузовым поездом сообщением Костанай - Тобол.
 

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Голый мужчина устроил забег по Петропавловску

29.11.2021, 20:20 51976
ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 НОЯБРЯ - В Сети появилось видео, на котором заснят абсолютно голый мужчина, устроивший забег по заснеженному городу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам автора ролика, инцидент произошел в районе Подгора. Несмотря на холод и снег, мужчина бежал босиком, при этом давал пять прохожим. 
 
По информации департамента полиции СКО, в отношении жителя Петропавловска, 1986 года рождения, находившегося в состоянии наркотического опьянения, возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".
 
 

В Туркестанской области трое взрослых и один ребенок погибли от угарного газа

29.11.2021, 19:52 55297
ТУРКЕСТАН. 29 НОЯБРЯ - Трагедия произошла 28 ноября, около 12.30, в селе Ушкын Келесского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К спасателям поступило сообщение от очевидцев о том, что в частном жилом доме обнаружены четыре трупа, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка, сообщает otyrar.kz.
 
Как выяснили сотрудники отдела ЧС, на месте скончались братья 47 и 49 лет. Не опознаны тела женщины и мальчика 3-4 лет.
 
По предварительной версии, причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Хозяева переоборудовали старую печь под природный газ.
 
8 ноября в Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы.
 
25 октября в городе Семее от последствий угарного газа скончалась женщина 1947 года рождения.
 
20 октября в Восточно-Казахстанской области угарным газом отравились четверо детей. Все госпитализированы.
 

В Шымкенте девушка хотела спрыгнуть с моста

29.11.2021, 19:49 33832
ШЫМКЕНТ. 29 НОЯБРЯ - 27 ноября, около 17.00, в полицию поступило сообщение о том, что девушка хочет спрыгнуть с моста по Темирлановскому шоссе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Незамедлительно прибывшие на место происшествия инспекторы службы патрульной полиции ДП Шымкента обнаружили девушку, стоящую у перил моста, сообщает otyrar.kz.
 
Инспекторы начали разговор, всячески привлекая её внимание. Воспользовавшись тем, что девушка на мгновенье отвлеклась, полицейские схватили и увели ее в безопасное место.
 
Далее полицейские вызвали скорую. С девушкой была проведена профилактическая беседа.
 
24 октября в Каскелене 41-летняя женщина, ожидавшая рождение ребенка, пыталась совершить суицид.
 
14 ноября в Караганде полицейские спасли девушку от суицида.
 

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