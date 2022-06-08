В Актюбинской области водитель утонул вместе с авто

КАРАГАНДА. 7 ИЮНЯ - В результате урагана в Карагандинской области женщину придавило деревом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В субботу, 4 июня, на жителей Карагандинской области обрушился ураганный ветер, при котором пострадали крыши зданий, автомобили и другие объекты. Самым страшным последствием стало падение дерева в Абае, которым придавило женщину, сообщает ekaraganda.kz

По словам очевидцев, когда начался ветер и дерево начало падать, местная жительница кинулась спасать детей и смогла их отогнать, но сама отбежать не успела. Женщина получила травму ноги и множественные гематомы. Также дерево задело стоящий рядом припаркованный автомобиль. Происшествие случилось во втором микрорайоне города.

В акимате города Абая сообщили, что упавшее дерево в скором времени будет вывезено со двора. Однако за его падение ответственность лежит на местных жителях и КСК, так как аварийное дерево находилось в зоне действия кондоминиума.

Также в Абае, в 3-м микрорайоне, возле дома № 10 из-за урагана на припаркованные автомобили с крыши обрушились куски металлического профлиста.

В Темиртау 4 июня около 20.30 из-за сильного ветра снесло крышу со школы-лицея № 9 на проспекте Республики, 73. Обошлось без жертв и пострадавших. В акимате сообщают, что восстановительные работы будут проведены в течение летнего периода.

В ДЧС Карагандинской области сообщили, что жертв с летальными исходами среди населения от усиленного ветра 4 июня не зарегистрировано.