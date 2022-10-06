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В Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

05.10.2022, 18:54 4186
В Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
КОНАЕВ. 5 ОКТЯБРЯ - На станции Шамалган Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 3 октября.
 

Пассажирский поезд сообщением Алматы - Актобе совершил наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в департаменте.

 
По данному факту в линейном управлении полиции на станции Алматы I начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
По информации ведомства, с начала текущего года транспортными полицейскими за переход железнодорожных путей в неустановленных местах выявлено и привлечено к административной ответственности 34 019 лиц.
 

Не прекращаются факты экстренных торможений, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1618 фактов, из них по причине нахождения людей - 308, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 1140, и привлечено к ответственности 1066 человек. За текущий период по стране под колеса поездов попали 72 граждан, больше половины из них - со смертельным исходом, по 10 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом - 8", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец
 

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Покушение на убийство произошло в Кызылорде

05.10.2022, 16:12 5371
КЫЗЫЛОРДА. 5 ОКТЯБРЯ - В Кызылорде 56-летний мужчина, применив огнестрельное оружие, ранил 43-летнюю знакомую и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Потерпевшая доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где была прооперирована и находится под наблюдением врачей", - сообщает Polisia.kz.


 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24, часть 3, статье 99, часть 1, УК РК "Покушение на убийство", назначены соответствующие экспертизы.
 
Подозреваемый установлен. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.
 

В Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика

04.10.2022, 10:16 18336
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алмалинском районе Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов, 3 сентября текущего года около 16.00 водитель автомашины марки Nissan Terrano следовал улице по Кабанбай батыра в восточном направлении. На пересечении с улицей Байзакова при наличии знака "Уступи дорогу" водитель выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки HOWO под управлением гражданина М., который следовал по Байзакова в южном направлении.
 
В результате автомобиль Nissan Terrano вылетел за бордюр и допустил наезд на дорожный знак.
 

От удара по инерции автомобиль HOWO допустил наезд на припаркованные по улице Байзакова автомобили "Тойота" и "Тойота Королла", водители которых находились вне автомобиля. Далее автомашина "Тойота Королла" по инерции столкнулась с припаркованным автомобилем "Мицубиси Монтеро", водитель которого также находился вне авто", - проинформировал Олжас Шарипов.

 
По его словам, в результате ДТП водитель Nissan Terrano получил телесные повреждения и обратился за медпомощью.
 
Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района.
 

Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге

03.10.2022, 20:42 26751
Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге
Фото: МЧС РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ОКТЯБРЯ - 288 миллионов тенге превысил ущерб от лесных пожаров на востоке страны. И это не считая сентябрьских возгораний, когда полыхал практически весь регион, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, пострадали территории Катон-Карагайского национального парка, Курчумского и Большенарымского лесных хозяйств, сообщает "Хабар 24".
 
Расследованиями происшествий сейчас занимаются сотрудники лесной инспекции. Специалисты работают на пепелище и выясняют все обстоятельства случившегося.
 
По последним данным, только в этом году в Восточном Казахстане 324 пожара уничтожили свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Результаты проверок обещают озвучить ближе к концу недели.
 

Точные причины пожара будут устанавливать подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, дознаватели. Это в их распоряжении. Также уже прокуратура к этим вопросам подключится. Поэтому совместными усилиями будут установлены истинные причины возникновения пожаров", - сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Кайрат Мейрембеков.

 

Полиция проводит расследование по факту массового ДТП со смертельным исходом в Туркестанской области

03.10.2022, 18:16 28621
Полиция проводит расследование по факту массового ДТП со смертельным исходом в Туркестанской области
Фото: polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 3 ОКТЯБРЯ - Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на одной из улиц села Коксайек Толебийского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Полицейские Толебийского РОП заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103, водителя которого заподозрили в нетрезвом вождении. В этот момент водитель вместо остановки прибавил скорость и попытался скрыться. После чего автомобиль столкнулся с другими автомашинами. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали", - сообщает Polisia.kz.

 
Был назначен ряд экспертиз. Данный факт зарегистрирован в Толебийском РОП по части 3 статьи 345 УК РК. На место происшествия выезжали руководство Толебийского РОП, прокуроры и следственно-оперативная группа.

 

Четыре человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

03.10.2022, 14:33 32326
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ОКТЯБРЯ - Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Үлкен - Нарын - Курчум в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции региона, авария произошла 30 сентября около 20.20.
 

27-летний водитель автомобиля Toyota 4Runner, следуя по автодороге Үлкен - Нарын - Курчум в Курчумском районе, не выбрав безопасную скорость движения по условиям видимости проезжей части, выехав на обочину, допустил опрокидывание автомобиля в кювет", - сообщили в департаменте.

 
В результате ДТП от полученных травм, несовместимых с жизнью, четверо пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия, водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
 

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.


 
Ранее сообщалось, что в Алматы четыре человека госпитализированы после ДТП с участием бетономешалки.
 

В Шымкенте мужчину ударило током на автомойке

03.10.2022, 13:17 33556
ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте 47- летнего мужчину ударило током при проведении строительных работ в здании автомойки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, инцидент произошел в районе Ынтымак Абайского района 1 октября.
 

На территории ИП "Айдос" в строящемся здании автомойки при проведении строительных работ наемный рабочий 1975 года рождения получил удар электрическим током. Пострадавший госпитализирован с диагнозом "электротравма". Ожог 30-35% тела II-III степени, состояние среднее", - проинформировали в ДЧС Шымкента.

 
Пожарные специализированного отряда службы пожаротушения спустили пострадавшего мужчину с крыши и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте ребенка ударило током.
 

Один погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

03.10.2022, 11:59 34741
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 3 ОКТЯБРЯ - В воскресенье, 2 октября, на трассе Омск - Майкапчагай произошла дорожная авария, в которой один человек погиб, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ДТП произошло на 549-м километре автодороги Омск - Майкапчагай, в 25 километрах от села Аккулы.
 
40-летний водитель автомашины Renault Logan совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 35-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира (2021, 2003, 1981, 1969 годов рождения) с различными травмами госпитализированы в больницу, информирует Polisia.kz.
 
В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. По данному факту начато досудебное расследование.

Пять человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области.
 

Пять человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области

03.10.2022, 10:44 33671
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 3 ОКТЯБРЯ - Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
3 октября на 1573/693-м километре трассы Самара - Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.
 

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК", - сообщили в полиции.

 
В результате ДТП погибли пять человек, с различными травмами госпитализированы четыре человека. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует Polisia.kz.

В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки.
 

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