Уральск. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске пятый день разыскивают пенсионера, который отправился за грибами и пропал. Родственники просят помочь им с поисками.

Внучка пропавшего рассказала, что дедушка ушел за грибами пятого ноября, но так и не вернулся, сообщает портал "Мой город"

Ему 73 года. Был одет в темно-бордовую или темно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была черная кепка. Он вошел в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны", - говорит девушка.

По словам Ирины, уже пошел пятый день поисков, но все безрезультатно.

Родственники просят всех неравнодушных горожан помочь с поисками, пока не начались дожди и не размыло все дороги. Они также сказали, что у них появилось видео, на котором видно, как пенсионер заходит в лес.



