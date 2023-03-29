28.03.2023, 17:28 18876
Взрыв химических реагентов предотвратили в Жанаозене
Фото: ДЧС Мангистауской области
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Жанаозен. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 11 резервуаров с химическими реагентами загорелись на территории нефтесервисной компании в Жанаозене.
Огнеборцам удалось не допустить взрыва и растекания химических реагентов, сообщает портал "Голос народа".
27 марта 2023 года в 18.40 в г. Жанаозене на территории нефтесервисной компании, оказывающий услуги по капитальному ремонту скважин, произошло возгорание химических реагентов в пластмассовых однотонных резервуарах в количестве 11 единиц. В результате пожара пострадал прицеп-тяжеловоз (трал). Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что в ходе возгорания химических реагентов была угроза образования опасных газообразных продуктов горения (монооксид углерода (CO), окись азота (NO), углекислый газ), которые представляли угрозу для взрыва и растекания содержимого на большие площади с дальнейшим образованием парогазовоздушных смесей.
Всего на ликвидацию пожара по 3-му рангу были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения, а также 2 единицы техники и 8 работников негосударственных противопожарных служб.
В ДЧС добавили, что при тушении возгорания проводилось одновременное охлаждение конструкций химических реагентов.
Пожар был ликвидирован в 19.13. Причина ЧП устанавливается.
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28.03.2023, 16:07 21536
Из-за рухнувшей теплотрассы жители Зеренды остались без тепла
Это уже второй случай обрушения теплотрассы, построенной в 2021 году
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплотрассе в районном центре Зеренда Акмолинской области оставила без тепла жителей пяти улиц.
Об обрушении теплотрассы, построенной в 2021 году, рассказал в Telegram журналист Асхат Ниязов.
Упала новая теплотрасса, построенная в 2021 году. Она уже падала в прошлом году, но тогда сказали, что КамАЗ задел. В этом году кто виноват?" - задается вопросом журналист.
Информацию подтвердили в местном акимате.
Произошло обрушение металлической конструкции теплотрассы протяженностью более 200 метров, расположенной по улице Ильясова. На данный момент подача тепла приостановлена, количество абонентов на участке составляет 466. Для подачи тепла вышеназванным абонентам будет задействована центральная котельная. Работы по восстановлению обрушенного участка теплотрассы будут проведены в рамках договорных обязательств с подрядной организацией", - сообщает Tengrinews со ссылкой на ведомство.
Там уточнили, что в 2020 году подрядная организация, ТОО "ТСК Титан", установила блочно-модульную котельную и произвела устройство тепловых сетей от здания БМК до действующих сетей центральной котельной по улице Ильясова общей протяженностью 1,4 километра. Сети пролегают на участках улиц Гагарина, Верхняя, Чкалова, Элеваторная, Ильясова.
Данные тепловые сети соединяют БМК с действующими сетями теплопотребителей ранее задействованной центральной котельной. Сети пролегают на участках улиц: Гагарина, Верхняя, Чкалова, Элеваторная, Ильясова. За временные неудобства приносим свои извинения", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения. Эта зима ознаменовалась рядом крупных аварий на теплосетях и ТЭЦ в разных городах Казахстана - Экибастузе, Риддере, Петропавловске и других. В Экибастузе и Риддере из-за постоянных аварий был объявлен режим ЧС.
28.03.2023, 13:00 27146
На шахте в Восточно-Казахстанской области погиб рабочий
В обстоятельствах и причинах гибели мужчины разбирается специальная комиссия
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте в Восточно-Казахстанской области погиб помощник бурильщика шпуров, сообщил менеджер департамента корпоративных связей группы KAZ Minerals Ермек Дюзкенев.
25 марта был обнаружен работник Артемьевской шахты - помощник бурильщика шпуров - без признаков жизни (…) Что произошло, пока не понятно. В таких случаях создается комиссия, в состав которой входят государственные и правоохранительные органы, наши специалисты. Комиссия выяснит, что конкретно случилось. Сейчас однозначно могу сказать: смерть не связана с обвалом, обрушением и другими техногенными моментами", - цитирует YK-news.kz Ермека Дюзкенева.
Сообщается, что руководство и коллектив группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет необходимую помощь его семье.
Напомним, более 200 человек погибли на производстве в минувшем году.
27.03.2023, 21:00 45696
Собственники ТЭЦ Риддера отказываются передавать ее в коммунальную собственность
Фото: Instagram/akimatridder
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Риддер. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере сохраняется сложная обстановка с подачей тепла. После введенного в городе режима ЧС власти взяли управление станцией на себя, сообщает Noks.kz.
Сейчас на АО "Риддер ТЭЦ" постоянно находятся замакима ВКО Ержан Нурбаев и замакима Риддера Мурат Байжуменов. Также контроль за работой станции осуществляет аким города Дмитрий Горьковой.
До сих пор на ТЭЦ работали только два котла - один среднего и один высокого давления. Сегодня был введен в работу еще один котел среднего давления. Температура в теплосети начала подниматься. Завтра планируем запустить еще один котел", - сообщил глава города.
По его словам, чуть больше месяца осталось до конца отопительного сезона. Из-за плохого состояния оборудования это время придется провести в том же режиме - одни котлы будут останавливать на ремонты, другие вводить в работу.
Уже два котла - № 6 и № 2 готовят для проведения капитальных ремонтов. Их остановили и пока не будут запускать в работу.
Сейчас новых владельцев станции, к сожалению, здесь нет. Они решают вопрос с финансированием и параллельно проводят процедуры, проводят закупки и объявляют конкурсы на определение поставщика, кто будет проводить капитальные ремонты. Аким области ставит такую задачу - на четырех котлах провести капитальный ремонт и на двух выполнить текущий", - сообщил Дмитрий Горьковой.
Ориентировочно 10 апреля должен начаться капитальный ремонт шестого и второго котлов. Между тем власти пока не могут решить вопрос с переводом ТЭЦ в коммунальную собственность.
Пока законодательство не дает нам возможности провести эту процедуру, даже в рамках ЧС. Просто так мы не можем забрать станцию - нужно добровольное волеизъявление собственников. Пока они не хотят ее отдавать, хотя сами, к сожалению, ничего не делают, все управление станцией мы взяли на себя. Поэтому пока какого-то решения по переводу АО "Риддер ТЭЦ" в коммунальную собственность не принято, но работа в этом направлении ведется", - пояснил аким города.
Напомним, 24 марта в Риддере был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария. После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
26.03.2023, 19:56 78546
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Алматы - Оскемен
Фото: пресс-служба МВД РК
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Талдыкорган. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На 20м км автодороги Алматы - Оскемен столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба МВД РК.
ДТП зарегистрировано в Коксуском районе Жетысуской области.
С места ДТП в районную больницу на обследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний.
Водителем какой из машин спровоцирована авария, выяснится в ходе расследования.
На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.
26.03.2023, 18:59 81356
Тело пропавшей 10 дней назад 4-летней девочки нашли в реке Арыс
Фото: OTYRAR
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Туркестан. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области найдено тело пропавшей ранее 4-летней девочки. Спасатели извлекли ее тело из реки Арыс 26 марта, сообщает OTYRAR.
17 марта в селе Енбек несколько родственниц отправились на речку Арыс. Тогда 4-летняя девочка по неосторожности упала в воду, ее унесло течением. Поисками занимались спасатели, полицейские области и волонтеры. Тело было найдено лишь на 10-й день поисков в Сайрамском районе, в селе Арыс.
26.03.2023, 17:24 85711
Проведен облет паводкоопасных участков Караганды
Фото: МЧС РК
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Караганда. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Караганды Мейрам Кожухов и начальник управления по ЧС города Нурлан Шакенов провели облет прилегающей территории, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В ходе облета осмотрены проведенные работы по строительству канала в юго-восточной части города, а также работы по санации реки Солонка и возведению защитного вала в Рабочем поселке протяженностью 7,2 км.
Ранее в ДЧС Алматы предупредили, что в горах близ Алматы сохраняется высокий уровень лавинной опасности.
26.03.2023, 13:16 92451
Самолет Fly Arystan из-за тумана совершил вынужденную посадку в Атырау
Вылет из Атырау запланирован в 13.00 местного времени
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Атырау. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Fly Arystan, следовавший рейсом Актобе - Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау, сообщила пресс-служба компании.
Рейс КС7775 Актобе - Актау, вылетевший в 1.10 26 марта, совершил вынужденную посадку в Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актау, а именно сильный туман на момент прилета", - говорится в сообщении.
Вылет из Атырау запланирован в 13.00 местного времени.
В авиакомпании подчеркнули, что предпринимают все зависящие от них возможные меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю.
Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", - сообщили в Fly Arystan.
По данным авиакомпании, пассажирам предоставлены напитки, будет организовано горячее питание.
26 ноября 2022 года вертолет Ми-8АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК, следуя по оперативной заявке Национального координационного центра экстренной медицины по маршруту Нур-Султан - Экибастуз, совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Орнек Ерейментауского района Акмолинской области (приблизительно 100 км от Нур-Султана).
15 ноября 2022 года авиарейс сообщением Нур-Султан - Шарм-Эль-Шейх пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая, злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала.
26.03.2023, 12:43 80556
В Астане произошел пожар на подстанции
Без электричества остались жители 23 жилых комплексов
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 26 марта в 08.20 на подстанции 110/10 кВ "Заречная" произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 кВ. В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов № 1 и № 2, сообщает АО "Астана РЭК".
В 08.40 на подстанцию прибыл пожарный расчет и приступил к ликвидации возгорания. В 9.40 пожар локализован. Причины технологического нарушения выясняются.
Аварийно-восстановительные бригады проводят чистку изоляции оборудования 10 кВ после возгорания с последующим его испытанием.
На ограничении находятся потребители 23 жилых комплексов (Байтурсынова, Момыш улы, Керей жанибек Хандар, Бокейхана, Туркестан, Мангилик Ел, несколько улиц поселка Тельмана).
Электроснабжение потребителей будет восстановлено после полного осмотра оборудования 10 кВ.
К 12.00 электроснабжение было восстановлено.
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