23.12.2024, 17:51 14236

Без отопления осталась часть жителей центра Алматы

Причина - повреждение трубопровода на тепломагистрали
Без отопления осталась часть жителей центра Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Без отопления осталась часть жителей центра Алматы из-за повреждения трубопровода на тепломагистрали в Бостандыкском районе по улице Назарбаева, сообщили в пресс-службе предприятия "Алматинские тепловые сети".

Повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году. В связи с повреждением было ограничено теплоснабжение для потребителей в контуре улиц Сатпаева - Достык, Тайманова, а также микрорайон Самал-1, 2, 3", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что над оперативным устранением повреждения работает ремонтно-строительная служба ТОО "АЛТС".

Ожидаемое время восстановления теплоснабжения - до 01.00 24 декабря", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.

Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АварияОтоплениеАлматы

новости по теме

23.12.2024, 14:37 19261

Грузовик столкнулся с поездом на переезде Бейнеу - Кульсары

Жертв и пострадавших нет
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузового автомобиля допустил столкновение с поездом, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации КТЖ, в результате столкновения поезда и грузового автомобиля никто не пострадал.

Также в нацкомпании отметили, что устройства автоматической переездной сигнализации работают исправно. Причины и обстоятельства выясняются.

По предварительной версии, причиной аварии послужило нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

Напомним, 7 декабря в Атырауской области с рельсов сошли вагоны с серой.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

22.12.2024, 18:49 60211

Новогодняя елка в Семее: учителей привлекли к оформлению, один пострадал

Случай находится на особом контроле главы Минпросвещения
Новогодняя елка в Семее: учителей привлекли к оформлению, один пострадал
Фото: Depositphotos
Семей. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев в своем аккаунте в Facebook сообщил, что в Семее к оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате чего пострадал один из них.

Подобные мероприятия категорически противоречат закону РК "О статусе педагога", который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", - написал Гани Бейсембаев.


Он напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, закрепленных в законе РК "О статусе педагога".

Еще раз обращаю внимание всех руководителей отделов и управлений образования о необходимости строгого соблюдения его норм. Выражаю искреннюю поддержку семье Куата Айткалиева и желаю ему скорейшего выздоровления. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Этот случай находится на особом контроле", - отметил министр.


21 декабря в Шымкенте на площади "Астана" во время церемонии зажжения загорелась главная новогодняя елка города.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:УчителяМинпросвещенияелка
22.12.2024, 10:05 74596

На Риддерской ТЭЦ произошел взрыв: подача угля восстановлена

Станция работает в штатном режиме
На Риддерской ТЭЦ произошел взрыв: подача угля восстановлена
Фото: акимат ВКО
Риддер. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Риддера Думан Рахметкалиев заверил, что подача угля на Риддерской ТЭЦ восстановлена. По словам главы города, температура в теплосети поднимается, сообщает Noks.kz.

Думан Рахметкалиев извинился перед риддерцами. По его словам, после хлопка пылевоздушной смеси на участке ленточного транспортера уже возобновлена подача угля, постепенно идет набор тепла в сети. Станция работает в штатном режиме. Пострадавшие шесть сотрудников станции получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ходе проведения ремонтно-сварочных работ на Риддерской теплоэлектроцентрали произошел хлопок газовоздушной смеси, ремонтные работы велись на транспортере углеподачи. В результате происшествия пострадали шесть человек.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВзрывТЭЦРиддер
22.12.2024, 09:48 75726

Глава Минздрава высказалась об избиении фельдшера в Костанае

С 2019 по 2023 годы при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников
Глава Минздрава высказалась об избиении фельдшера в Костанае
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова высказалась об очередном нападении на медиков скорой помощи, которое произошло в Костанае, когда две женщины избили приехавшую по вызову девушку-фельдшера.

На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев. Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания", - написала Акмарал Альназарова в своем аккаунте в Instagram.


Она добавила, что, согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них в 2022 году - 46, в 2023 году - 80, а в 2024 году зафиксировано 9 случаев нападений.

В связи с этим при поддержке депутатов мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания, вплоть до ограничения свободы, и порицание всего общества. Тем самым мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано", - написала глава Минздрава.


В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.

В Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.

В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.

В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.

В Талгаре сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата прямо в больнице. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.

В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.

В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.

Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МинздравИзбиениефельдшер
21.12.2024, 20:06 91296

В Шымкенте загорелась главная новогодняя елка города  Дополнено

Жертв и пострадавших нет
В Шымкенте загорелась главная новогодняя елка города
Фото: акимат Шымкента
Шымкент. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте на площади "Астана" во время церемонии зажжения загорелась главная новогодняя елка города, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Произошло короткое замыкание электропроводки. В результате произошло возгорание елки на площади 0,2 квадратного метра. Благодаря оперативному реагированию дежурных сотрудников ДЧС возгорание было полностью локализовано и потушено в течение 4 минут", - проинформировали в министерстве.



Подчеркивается, что жертв и пострадавших нет.

Дополнено 21.12.2024, 20.55

В акимате города Шымкента прокомментировали инцидент с загоревшийся на площади новогодней елкой, передает корреспондент агентства.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за технических неисправностей светового оборудования. После завершения проверки будет определена точная причина. Подрядчик восстановит поврежденную конструкцию за свой счет", - проинформировали в акимате.


Кроме того, все световые конструкции в городе будут проверены. Также будут приняты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Напомним, в прошлом году житель Тараза поджег новогоднюю елку в парке.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарШымкентелка
21.12.2024, 11:05 96171

На Риддерской ТЭЦ произошел взрыв: пострадали шесть человек

Пострадавшие находятся в больнице
На Риддерской ТЭЦ произошел взрыв: пострадали шесть человек
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва на Риддерской теплоэлектроцентрали пострадали шесть человек, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

В ходе проведения ремонтно-сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси, ремонтные работы велись на транспортере углеподачи. В результате данного происшествия шесть человек пострадало", - проинформировал глава региона на своей странице в Сети.


По его словам, сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние стабильное.


Мы с директором станции сделали полный обход (...) Она работает, все узлы и агрегаты в норме, надо будет еще раз все перепроверить. Поэтому прошу отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - добавил Ермек Кошербаев.


Аким также призвал не доверять непроверенным источникам информации о работе станции.

Станция работает, котлы все дают тепло", - заверил он.


Дополнено 21.12.2024, 20.45

Риддерская теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме, сообщил аким города Думан Рахметкалиев.

После утреннего инцидента мы были вынуждены все тщательно перепроверить. Инцидент произошел на ленте подачи угля. На сегодняшний момент ТЭЦ работает в штатном режиме. Подача угля полностью восстановлена. Идет постепенный набор тепла (...) Пострадавшие граждане получают медицинский уход. Ситуация на контроле", - заявил аким на своей странице в Сети.


Ранее из резерва правительства были выделены 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге - на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге - на ремонт котельных Кокшетау.

Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВзрывТЭЦРиддер
19.12.2024, 10:15 129976

Без электричества осталась часть города Аягоза из-за пожара на подстанции

Специалисты проводят работы по устранению неисправностей и восстановлению подачи
Без электричества осталась часть города Аягоза из-за пожара на подстанции
Семей. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Без электричества осталась часть города Аягоза из-за пожара на подстанции акционерного общества "Объединенная ЭнергоСервисная Компания", сообщает пресс-служба акимата Абайской области.

Для тушения пожара были привлечены 4 пожарные машины и 15 сотрудников. В результате проведенных мероприятий пожар был локализован в 23.59, пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по установлению причины возгорания. В результате восстановительных работ полностью обеспечено электроснабжение всех сельских округов, за исключением сельского округа Мамырсу и части города Аягоза", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что в городе были начаты работы по запуску 6 централизованных отопительных котельных, из которых на данный момент запущены 5.

Завершаются работы по запуску последней. Сотрудники АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" проводят работы по устранению неисправностей и восстановлению подачи электроэнергии для жителей", - добавили в акимате.


Ранее в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. Причиной стало хищение кабельной линии. Позже были задержаны укравшие кабель воры.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПожарподстанцияАбайская область
17.12.2024, 14:06 155791

Три человека погибли в ДТП в Костанайской области

Среди погибших - два педагога из лицея и общеобразовательной школы
Три человека погибли в ДТП в Костанайской области
Фото: alau.kz
Костанай. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека, в том числе два педагога, погибли в дорожной аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, сообщает портал "Алау".

Информацию о гибели учителей подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории Костанайской области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.


ДТП произошло в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района. Три человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

По факту смертельной аварии начато досудебное расследование.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?

      Архив опросов