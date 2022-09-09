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Близ Талдыкоргана грузовой локомотив протаранил легковушку

08.09.2022, 21:20 19886
Близ Талдыкоргана грузовой локомотив протаранил легковушку
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Ескельдинском районе утром 8 сентября произошло столкновение поезда с ВАЗ-2109, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
35-летний водитель легковой автомашины, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд, сообщает Polisia.kz
 
Автомашину от удара протащило на 15-20 метров. Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами в районную больницу.
 

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Дина Тансари требует наказать всех виновных в убийстве молодой женщины в Кызылорде

09.09.2022, 14:00 2031
Дина Тансари требует наказать всех виновных в убийстве молодой женщины в Кызылорде
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 9 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская правозащитница и активистка фонда "НеМолчи" Дина Тансари требует привлечь к ответственности всех виновных в смерти молодой женщины, которую избил пьяный муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У погибшей остались трое малолетних детей - 5, 3 и 2 лет. 
 
Об очередном вопиющем случае насилия Тансари написала на странице nemolchi.kz в Instagram.
 

3 сентября в Кызылорде с особой жестокостью была убита 27-летняя девушка, мама трех сыновей", - сообщила правозащитница. 

 
Она потребовала привлечь к ответственности всех виновных, в том числе брата убийцы, который мог быть соучастником преступления. Полицейские, по словам Тансари, также бездействовали. 
 

Я считаю здесь прямая вина полиции города Кызылорды, потому что они имели возможность предотвратить преступление. Их вызвали сотрудники караоке-бара, но они приехали и вручили в руки убийце эту несчастную женщину, прекрасно понимая, что она уже была избита. Сам участковый констатировал и сказал, что уже дважды она теряла сознание, проверьте ее здоровье, и при этом все равно отдают в руки убийце. Я считаю, что нужно привлечь к уголовной ответственности именно полицейского", - сообщила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова корреспонденту Kazakhstan Today. 

 
Она также отметила, что "если бы закон у нас (в РК. - Прим. ред.) работал, просто за то, что он начал кричать и поднимать на нее руку в кафе, его должны были тут же немедленно арестовать и посадить как минимум на 20 суток".
 

Как в других странах делают. Закрывают и изолируют от общества, как опасного преступника, и дают от года до пяти лет, а у нас, получается, надо убить - и тогда только дадут какой-то срок", - подчеркнула руководитель фонда "НеМолчи". 

 
Кроме того, Дина Смаилова заявила, что не согласна со статьей "Убийство". 
 

Потому что часть 1 - это с особой жестокостью совершенное убийство. При этом в нем участвовали пособники. Надо всех привлекать к уголовной ответственности, абсолютно всех. Если сейчас они не привлекут - это будет такое "одобрение" для всех остальных", - добавила она. 

 
Также на странице фонда была опубликована переписка с сестрой погибшей, в которой говорится, что садист неоднократно поднимал руку на свою жену и постоянно ее ревновал.

Ранее сообщалось, что пьяный кызылординец до смерти избил супругу. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. 
 

Пожарная обстановка в ВКО на 9 сентября

09.09.2022, 11:13 4761
Пожарная обстановка в ВКО на 9 сентября
Фото: Акимат ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 СЕНТЯБРЯ - На 9 сентября тушение пожаров продолжается в четырех районах Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В департаменте по ЧС ВКО сообщили, что в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа площадь горения травы и кустарника достигла, по предварительным данным, 1800 гектаров. Всего в борьбе с огнем задействовано более 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. 
 

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечено 3 вертолета с водосливными устройствами. Всего произведено 18 сбросов воды. Угрозы населенному пункту нет. Работа по тушению продолжается", - рассказали спасатели.

 
В районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества продолжают тушить  в горной местности на предварительной площади 1400 гектаров. Задействовано 2 вертолета, которыми осуществлен сброс 141 тонны воды. Угрозы населенным пунктам нет. В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано более 350 человек и 33 единицы техники.
 
В Катон-Карагайском районе, в 12 километрах от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство", на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне горит кустарник, сухая трава на предварительной площади 1900 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы 350 человек и 27 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, населения, полиции. Привлечены вертолеты МИ-2 и МИ- 17.
 

На территории Куйганского сельского округа происходит горение травы, кустарника в горной труднодоступной местности. Предварительная площадь - 200 гектаров. Распространение пожара в лесной зоне остановлено на площади 17,5 гектара, тушение продолжается только в степной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействовано более 70 человек и 18 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, местных исполнительных органов, полиции", - добавили в областном ДЧС.

 
 
Напомним, в ВКО сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс. 
 

Военнослужащие ВС РК завершили работы по ликвидации пожара в Костанайской области

08.09.2022, 20:36 21651
Фото: МО РК
КОСТАНАЙ. 8 СЕНТЯБРЯ - С первых дней совместно с подразделениями МЧС военнослужащие казахстанской армии оказали существенную помощь в ходе тушения пожара и предотвращения дальнейшего распространения огненной стихии в кризисном районе в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К проведению противопожарных мероприятий были привлечены около 180 военнослужащих из числа офицеров и военнослужащих по контракту из столицы, региональных командований "Восток" и "Астана", имеющих необходимые воинские специальности и соответствующую подготовку. Они осуществляли работы в населенных пунктах Баганалы, Озерное и Новонежинка Аулиекольского района, сообщает пресс-служба МО РК.
 
С целью недопущения распространения огня военнослужащие инженерных подразделений сооружали котлованы, траншеи и земляные валы; расчищали завалы и прокладывали пути для прохождения пожарной, медицинской и другой техники в труднопроходимой местности. В мероприятиях были задействованы быстроходные траншейные, универсальные дорожные машины, войсковые экскаваторы и путепрокладчики БАТ-М.
 
Для переброски материальных средств и личного состава в район пожаров были привлечены самолеты военно-транспортной авиации. На транспортно-боевых вертолетах Ми-17 и Ми-171 осуществлялась разведка района пожара, а также непосредственное тушение огня с применением водосливных устройств на внешней подвеске. В ходе выполнения работ летчики армейской авиации произвели 65 сбросов воды общим объемом около 175 тысяч литров на очаги возгорания.
 
С учетом стабилизации ситуации в регионе личный состав подразделений Вооруженных сил, задействованный в тушении пожаров, вернулся в воинские части по месту дислокации.
 

Алматинский поджигатель сухостоя оказался пожарным - МЧС

08.09.2022, 18:23 25976
Алматинский поджигатель сухостоя оказался пожарным - МЧС
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировали ролик под названием "МЧС поджигает Казахстан" и подтвердили, что поджигателем является их действующий сотрудник, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

7 сентября на YouTube канале "Басе" размещен видеоролик "МЧС поджигает Казахстан. Установлена личность поджигателя из Алматы", где указывается, что одним из поджигателей, организовавшим пожары, является сотрудник противопожарной службы Жанат Утеулиев. Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части № 5 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Алматы", - говорится в сообщении. 

 
Поджигателем оказался старший пожарный сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич 1983 года рождения. В органах гражданской защиты работает с 2008 года. 
 

Утеулиев задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области и привлечен к административной ответственности", - сообщает ведомство. 

 
По информации МЧС, Утеулиев находился в момент поджога в состоянии сильного алкогольного опьянения. Свои действия он объяснить не смог. 
 

В настоящее время назначено служебное расследование", - проинформировали в пресс-службе. 

 
В полиции напомнили, что 6 сентября у поселка Енбекшиарал Жамбылского района пьяный 39-летний местный житель жег сухостой. 7 сентября его задержали и доставили в полицию.
 
 

Пожарный погиб в Абайской области во время тушения огня

08.09.2022, 17:44 26786
СЕМЕЙ. 8 СЕНТЯБРЯ - Пожарный погиб в результате тушения огня в Жарминском районе Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба МЧС, 7 сентября пожарный получил сильные ожоги во время тушения огня в Божыгурском сельском округе.
 

При тушении природного пожара из-за смены направления ветра огонь перекинулся на автоцистерну. Пути эвакуации техники были охвачены пламенем со всех сторон, сгорело двухметровое дерево. Пожарные оценили ситуацию, прекратили сбор пожарно-технического снаряжения и начали экстренную эвакуацию. Полностью сгорели автоцистерна и водовоз КамАЗ. В результате командир дивизиона пожарной части Амангельды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарной части Айдос Тогызбаев, пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в Шарскую городскую больницу города Жармы", - сообщает МЧС.

 
Однако Айдос Тогызбаев получил сильные ожоги и скончался от полученных травм в больнице.
 

Сержант гражданской обороны посмертно представлен к государственной награде "Айбын" третьей степени за мужество и беззаветную храбрость при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении ведомства. 

 
В МЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего пожарного и пообещали оказать его семье всестороннюю помощь и поддержку. 
 

Площадь возгорания составила 500 га, пожар был потушен 8 сентября в 5.40 утра. К тушению пожара привлечено 14 человек и 5 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются", - рассказали в МЧС. 

 

Напомним, пожары также продолжают тушить в Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс. Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании правительства поручил провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям.



 

Целый город остался без воды в Восточно-Казахстанской области

08.09.2022, 12:14 34206
Целый город остался без воды в Восточно-Казахстанской области
АЛТАЙ. 8 СЕНТЯБРЯ - В водоводную систему города Алтая в Восточном Казахстане перестала поступать вода из-за прорыва в долине реки Березовки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В шесть часов утра жители города Алтая обнаружили отсутствие водоснабжения. По официальным сообщениям, ночью 8 сентября питьевая вода по главным водоводам перестала поступать в город. 
 

Протяженность трассы водоводов составляет 18 километров по горной местности, поиски причины отсутствия воды велись всю ночь, но результата нет до сих пор", - приводит сообщение портал Noks.kz.

 
Позже выяснилось, что произошел порыв водопровода в долине реки Березовки.
 
Коммунальное предприятие предпринимает меры по подаче воды в город по второму главному водоводу.
 
Отмечается, что подвозной водой обеспечены медицинские и социальные учреждения. 
 
Как сообщает издание, фабрика и районная котельная брали воду до последнего, поэтому резервуары пустые. Для хознужд горожане набирают горячую воду.
 
В связи со сложившейся ситуацией работу школ перевели на дистанционный режим. Детские сады закрыты.
 

На границе Карагандинской и Павлодарской областей горел лесной массив

08.09.2022, 11:51 34586
ПАВЛОДАР. 8 СЕНТЯБРЯ - В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области горел лесной массив, была угроза перехода огня на территорию Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
7 сентября в 13.08 от управления кризисного центра ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что на территории Карагандинской области в Бухар-Жырауском районе происходит горение лесного массива, имеется угроза перехода огня на территорию Павлодарской области. 
 

В целях предотвращения перехода пожара на территорию Павлодарской области на границу Павлодарской и Карагандинской области в Баянаульский район были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области в составе 4 единиц техники и 11 человек личного состава, местных исполнительных органов - 66 человек и 13 единиц техники", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

 
По информации спасателей, на большой площади горела трава и кустарники. 

 

В связи с погодными условиями - засушливой погодой, сильным порывистым ветром фронт пожара интенсивно распространялся к границе Павлодарской области. Благодаря ряду принятых мер, слаженным и оперативным действиям удалось предотвратить переход пожара на территорию Павлодарской области", - рассказали в ДЧС.

 
Также сообщается, что 7 сентября в 12.14 пожар произошел в Баянаульском районе в ста километрах от села Жанажол.
 
Уточняется, что на участках Тас Булак, Буркутты, Кажигельды горела сухая трава на площади 40 гектаров. 
 

К тушению пожара были привлечены 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, 40 человек добровольного пожарного формирования из села Жанажол", - проинформировали в областном ДЧС.

 
Пожар был локализован в 16.00 и ликвидирован в 17.20.
 

В четырех районах Восточного Казахстана продолжается борьба с пожарами

08.09.2022, 11:18 33916
В четырех районах Восточного Казахстана продолжается борьба с пожарами
Фото: МЧС РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 СЕНТЯБРЯ - В Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и районе Алтай Восточно-Казахстанской области продолжают тушить пожары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа произошло загорание травы, кустарника, деревьев. Предварительная площадь пожара составляет 1300 гектаров. 
 

Угрозы для населенных пунктов, расположенных поблизости, нет. Всего в борьбе с огнем задействовано: около 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечены вертолеты МИ-8 и "Еврокоптер". На место пожара сегодня дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-171 Казавиаспас МЧС РК с водосливным устройством", - говорится в сообщении ведомства.

 
В районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновского лесного хозяйства" и Быковского лесничества продолжают тушить местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", пожарные ДЧС ВКО в горной местности на предварительной площади 800 гектаров. Задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Осуществлен сброс более 12 тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет. В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. 
 

Всего в ликвидации задействовано около 200 человек и 29 единиц техники. На место пожара сегодня дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-17 Министерства обороны РК с водосливным устройством, 50 человек личного состава и 4 единицы техники воинской части № 68303 города Семея", - уточнили в МЧС.

 
В Катон-Карагайском районе, в 12 километрах от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство" на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне горит кустарник, сухая трава на предварительной площади 1200 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. 
 

8 сентября дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-17 Министерства Обороны РК с водосливным устройством. В ликвидации задействовано: более 280 человек и 24 единицы техники, ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, населения, полиции. Привлечены вертолеты МИ-2 и АН для облета места пожара. С помощью вертолета МИ-8 30 человек доставлены на верх горы, участок Кедруха. На месте пожара создан оперативный штаб", - рассказали в пресс-службе.

 
В Глубоковском районе, в селе Каменный карьер, продолжается ликвидация пожара. 
 

Работа огнеборцев и лесников была усложнена тем, что дымточки разрознены по ущелью горы. Гора высотой порядка 800 метров. Спасателям и всем участникам пожара удалось снять угрозу для населенных пунктов", - поделились в МЧС.

 
В 8.52 8 сентября на площади 60 гектаров огонь локализован. В ликвидации было задействовано 70 человек и 15 единицы техники ДЧС ВКО, полиции, местных исполнительных органов.
 
В селе Тарханка огонь полностью ликвидирован на площади 35 гектаров 7 сентября.

В ВКО сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс.
 

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