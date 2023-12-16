Более 3,5 тысячи жителей Алматинской области остались без электричества в мороз

Фото: facebook/ДСЭК Жетысуской области

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Талдыкорган. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в области Жетісу неблагополучная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 43,7%, то есть с 81 до 116 случаев. 14 пациентов - дети, 13 - подростки, сообщает - Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в области Жетісу неблагополучная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 43,7%, то есть с 81 до 116 случаев. 14 пациентов - дети, 13 - подростки, сообщает пресс-служба областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.





Наиболее неблагополучная ситуация по заболеваемости сложилась в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском районах и городе Текели. Показатели заболеваемости в 1,6-3,2 раза выше областного (17,2)", - рассказала заместитель руководителя департамента Индира Кунбасова.





Групповой заболеваемости болезни в регионе нет. Однако в одном очаге болеют 2-4 человека. Жители заражались бруцеллезом преимущественно от животных в частном секторе.





Санврач отметила, что бруцеллезом легко заразиться, а восстановление после него может занять длительное время. Несвоевременное лечение может привести к бесплодию и инвалидности.





Основной источник заражения - сельскохозяйственные животные в частном секторе. Эта инфекция в основном поражает: овец, коз, коров, верблюдов, а также свиней и собак. Человек заражается бруцеллезом алиментарным путем - при употреблении молока и молочных продуктов больных животных, при употреблении в пищу недостаточно обработанных или сырых мясных продуктов. А также от несоблюдения правил личной гигиены при уходе за больными животными: при использовании инструментов, загрязненных биологическими жидкостями больных животных, при стрижке, убое, снятии шкур, часто в период окота, при кормлении новорожденных ягнят", - рассказала Кунбасова.





Санэпидемиологи напомнили: в целях профилактики заражения бруцеллезом все работы, связанные с уходом за животными, особенно в период окота, следует проводить в специальной защитной одежде, соблюдать правила личной гигиены. В частных хозяйствах перед выпуском на пастбище целесообразно проверять животных на бруцеллез. При этом необходимо соблюдать вышеперечисленные профилактические меры.





Северо-Казахстанской и Напомним, ранее в ряде областей РК: Костанайской Карагандинской области были зафиксированы вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота.



