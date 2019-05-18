Более 90 человек участвуют в ликвидации тления на мусорном полигоне в Алматинской области

Талдыкорган. 17 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области продолжается ликвидация возгорания на мусорном полигоне , передает Kazakhstan Today.

Работы по ликвидации тления отходов на мусорном полигоне пожарными автоцистернами, водовозами и специальной техникой продлились до 03.00 17 мая и возобновились с 06.00 того же дня. На данный момент ведется работа по проливке мест тления водой и засыпке глиной по периметру очага возгорания", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его данным, с 07.00 два вертолета с водосливными устройствами произвели 30 сбросов общим объемом 90 кубометров воды. Также на месте используется дрон "Квадрокоптер "Матрица-600" для постоянного аэровизуального мониторинга места возгорания. Работы продолжаются.

В ликвидации тления задействованы два вертолета, 53 единицы техники и 91 человек, в том числе 17 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области, 18 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматы, вертолет КА-32 АО "Казавиаспас" КЧС, 4 работника и 4 единицы техники местных исполнительных органов Алматы, вертолет МИ-8, 13 работников и 10 единиц техники Службы спасения Алматы, 3 работника и 1 единица техники Центра медицины катастроф Алматы, 36 работников и 29 единиц техники ТОО "KAZ Waste Conversion".

Напомним, на мусорном полигоне в 7 километрах от села Айтей Карасайского района Алматинской области произошло возгорание твердых бытовых отходов. При этом в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило около 50 звонков от населения в основном Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари.

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