Пожар на полигоне в Алматинской области планируют ликвидировать сегодня (ВИДЕО)

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер сегодня на брифинге сообщил о ситуации на полигоне ТБО в Алматинской области, где накануне начался пожар , передает корреспондент агентства.

Как отметил Беккер, пожарные предполагают, что полностью ликвидировать возгорание удастся уже сегодня. "Гарантировать стопроцентно не могу, но все делается для этого", - сказал он.

По информации главы КЧС, в настоящее время на полигоне открытого горения нет, происходит тление. Тем не менее оттуда исходит едкий, неприятный запах.

Вместе с тем в ДЧС Алматы проинформировали, что к тушению пожара на полигоне в Алматинской области привлечены 11 пожарных машин, 16 самосвалов, 7 бульдозеров, 1 экскаватор и 114 человек личного состава. Также предоставлены 2 вертолета Службой спасения акимата города Алматы и КЧС.

По словам начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, используются все доступные способы тушения. "Во избежание контакта огня с кислородом мусор засыпается грунтом. Также все доступные очаги возгорания проливаются водой. Работы ведутся и с воздуха. На данный момент было 26 сбросов воды по 3 кубометра каждый", - отметил он.





В КЧС и ДЧС пока не называют точных причин возгорания.

Пожар также прокомментировали в ТОО "KazWaste Converion", которое эксплуатирует полигон, возгорание произошло 15 мая, примерно в 15.00.

Такого рода возгорания для мусорных полигонов являются нередкими, в связи с чем существует специальный пожарный расчет и техника. Однако в среду сухая погода и сильный ветер резко усилили горение и пожарный расчет не смог быстро локализовать возгорание. 16 мая собственными силами и техникой очаг возгорания был потушен. Открытых очагов пламени нет. В настоящее время ведутся работы по локализации очагов задымления", - сообщили в компании.





В ТОО заявили, что "токсичные и промышленные отходы не принимаются на полигоне, поэтому дым от возгорания не представляет угрозы для людей и окружающей среды".

Ситуация взята под контроль, локализация задымления происходит при содействии ДЧС города и области, мониторинг за состоянием загрязнения воздуха находится под контролем департамента экологии.

Напомним, сегодня жители Алматы стали жаловаться на едкий дым и запах гари. В департамент по чрезвычайным ситуациям города ночью поступило около 50 звонков от населения, в основном, Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари. Позднее стало известно, что на полигоне для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов в Карасайском районе Алматинской области горит мусор и бытовые отходы на площади предварительно 1 гектар.

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