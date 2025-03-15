Бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске
Фото: Нацгвардия РК
Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске бойцы Национальной гвардии во время патрулирования предотвратили драку между подростками, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Незамедлительно прибыв на место, они обнаружили девочку, попавшую в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Подростки применяли к ней физическое насилие", - говорится в сообщении.
Гвардейцы задержали на месте двух агрессивных подростков и оказали помощь девочке, на которую напали сверстники.
Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку. Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку", - рассказал рядовой Галамат Нурберген.
Мама девочки считает, что, если бы гвардейцы не оказались рядом, последствия для здоровья ее дочери могли быть гораздо серьезнее. Она выразила благодарность от лица своей семьи личному составу воинской части 5517 Национальной гвардии РК.
Задержанные несовершеннолетние подростки были переданы в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
К примеру, в Семее полиция расследует громкое дело об избиении подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.