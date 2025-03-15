Бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске

Они вынесли на руках двух детей и помогли жильцам выбраться из задымленного подъезда

Фото: polisia.kz

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Экибастуз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе трое сотрудников полиции спасли людей из горящего дома, расположенного по проспекту Конституции, сообщает Polisia.kz.

“Густой дым заполнил подъезд, создавая угрозу для жизни людей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции Ерболат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадыгер Рахатулы. До приезда пожарных они начали эвакуацию жителей”, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что полицейские вынесли на руках двух детей и помогли жильцам выбраться из задымленного подъезда.

Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.