Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12,3 тысячи

Фото: twitter/@dw_turkce

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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека, передает местное агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).





Газета Hurriyet со ссылкой на это же ведомство указывает, что количество пострадавших почти достигло 63 тысяч человек, сообщает РИА Новости





Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.





Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали четверо казахстанцев. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову.





Узнав примерное последнее местонахождение от родственников пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции, и те отправили группу спасателей по адресу. Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только лишь Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.





В чате Telegram для тех, кто ищет наших граждан в Антакье, сообщают, что на этом месте продолжаются поиски пропавших казахстанцев. Отмечается, что для поисков необходимы краны, дроны или радиоуправляемые машины с камерой, тепловизором.





Напомним, по поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Соответствующее постановление принято правительством РК 8 февраля 2023 года.



