09.02.2023, 08:16 33556
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12,3 тысячи
Фото: twitter/@dw_turkce
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека, передает местное агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Газета Hurriyet со ссылкой на это же ведомство указывает, что количество пострадавших почти достигло 63 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали четверо казахстанцев. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову.
Узнав примерное последнее местонахождение от родственников пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции, и те отправили группу спасателей по адресу. Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только лишь Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
В чате Telegram для тех, кто ищет наших граждан в Антакье, сообщают, что на этом месте продолжаются поиски пропавших казахстанцев. Отмечается, что для поисков необходимы краны, дроны или радиоуправляемые машины с камерой, тепловизором.
Напомним, по поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Соответствующее постановление принято правительством РК 8 февраля 2023 года.
Также Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
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10.02.2023, 08:14 5451
В Турции из-под завалов извлекли тело второго казахстанца
Фото: МЧС РК
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Анкара. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного в результате землетрясения шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тело казахстанца Мирболата Курмашева.
В полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей найдено и извлечено тело второго казахстанца", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что в ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков.
Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала", - проинформировали в МЧС.
Напомним, вчера вечером спасатели обнаружили тело гражданина РК Кадырбекова Адиля.
МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
09.02.2023, 21:07 22681
В трех областях Казахстана закрыли трассы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со сложными погодными условиями закрыты трассы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, сообщает Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения.
Для всех видов автотранспорта ограничение на следующих автодорогах:
- Алматы - Усть-Каменогорск, км 25-67, участок село Байсерке - Конаев;
- Алматы-Шелек - Хоргос, км 25-136, участок поселок Арман - село Байсеит;
- Алматы - Ташкент - Термез, км 534-593, участок село Айша-Биби - граница Туркестанской области;
- Алматы - Ташкент - Термез, км 593-652, участок граница Жамбылской области - поселок Машат;
- Алматы - Усть-Каменогорск, км 16-25, участок село Первомайка -с ело Отеген бтыр.
- Обход перевала Кордай, км 159-238. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
На республиканской сети автодорог работает 515 единиц спецтехники и 980 специалистов.
09.02.2023, 20:47 23596
В Турции обнаружено и извлечено тело гражданина Казахстана Дополнено
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Объект проведения поисков - полностью разрушенный шестиэтажный дом, объем завала составляет более 18 тысяч м3.
По оперативной информации в настоящее время обнаружено и извлечено тело одного гражданина Казахстана.
Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями.
Ранее нашими спасателями на объекте были обнаружены два тела граждан Турции.
Дополнено 09.02.2023
Вечером 8 февраля в городе Антакья провинции Хатай в ходе спасательно-поисковых работ был найден живым гражданин Турции, которого изначально внешне опознали как Кубилая Кескина, однако родственники опровергли эту информацию.
Утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них были обнаружены тела турецкого гражданина, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Кадырбекова Адиля. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Наши спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.
Напомним, в Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции.
Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
09.02.2023, 19:39 26701
Землетрясение в Турции: казахстанские спасатели используют спецоборудование
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели при проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями в Турции используют специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабо уловимые шумы.
На видео акустический прибор прокладывается в глубину завалов и спасатель при помощи наушников прослушивает звуки под обломками на наличие признаков жизни.
7 февраля спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
8 февраля глава государства поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.
Также 8 февраля стало известно, что еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
9 февраля по поручению президента Казахстана группа спасателей и кинологический расчет рано утром прибыли в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.
09.02.2023, 12:01 40476
Казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей в Газиантепе
Фото: Кадр с видео
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На одном из объектов в Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов 3 человека живыми, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Один пожилой и двое молодых мужчин были извлечены из под руин упавшего девятиэтажного дома. Казахстанские спасатели пробились к ним первыми и передали людей своим коллегам из Турции и медицинским службам", - сообщили в министерстве.
В ведомстве обратили внимание на то, что работы проводились в особо сложных условиях под угрозой обрушения конструкций в течение двух суток круглосуточно.
Для обнаружения людей активно привлекался кинологический расчет и специальные поисковые приборы.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 11:12 41676
Cейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, заявил об изменении Ближневосточного региона
Землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближневосточный регион начал меняться, об этом рассказал нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", - цитирует сейсмолога РИА "Новости".
Напомним, голландский сейсмолог 3 февраля предупреждал о том, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой 7,5.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 10:28 43706
На Тенгизе при взрыве цистерны погиб рабочий
Еще один 30-летний рабочий получил травмы
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Атырау. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 февраля на Тенгизе в результате взрыва цистерны машины "вакуум" погиб рабочий, еще один пострадал.
Несчастный случай произошел днем 8 февраля.
Взорвалась цистерна машины "вакуум", принадлежащей компании WEST DALA. 37-летний работник погиб, другой, 30 лет, получил травмы", - информирует издание "Ак Жайык".
Как сообщает департамент полиции Атырауской области, начато досудебное расследование статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека".
Напомним, более 200 человек погибли на производстве в минувшем году в Казахстане.
09.02.2023, 09:40 44886
Еще одна группа казахстанцев вернулась из Турции
В составе группы 42 казахстанца и 22 гражданина Кыргызстана
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Турции в Казахстан репатриирована группа из 64 человек - граждан Казахстана и Кыргызстана, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Усилиями посольства Казахстана в Турции обратным рейсом на самолете ИЛ-76 репатриированы 64 человека - 42 гражданина Казахстана и 22 гражданина Кыргызстана. Данные граждане прибыли из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфа и Элязык", - говорится в сообщении МИД РК.
Вчера по поручению президента Казахстана для оказания дополнительной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции второй эшелон МЧС РК в составе 56 человек с необходимой поисково-спасательной техникой прибыл в провинцию Газиантеп.
Первая группа казахстанцев из 16 человек вернулась на родину утром 8 февраля.
Ранее сообщалось, что в Турции под завалами нашли живой казахстанку.
Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана. Но при этом официально граждан РК в списке погибших или раненных нет.
По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
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