Десять водолазов ищут в Иртыше тело утонувшего гражданина КНР

ПАВЛОДАР. 13 ИЮНЯ - 11 июня 24-летний гражданин Китая вместе с компанией купался на центральном пляже. В 19.28 на пульт ДЧС сообщили, что парень утонул и его тело не могут найти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас на месте работают десять водолазов, они уже проверили приблизительно три километра Иртыша. Но результатов пока нет, сообщает Pavlodarnews.kz

И.о. начальника городского управления по ЧС Тлекжан Галлямов отметил, что в прошлом году в городе утонули шесть человек, по области - 27. Многие купались в необорудованных местах.