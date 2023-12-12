Десятки домов остались без тепла в результате аварии на теплосетях в Кокшетау   

Фото: instagram/ДЧС Костаная

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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасательные работы на территории жилого массива "Амангельды" в Костанае завершены, сообщает " - Спасательные работы на территории жилого массива "Амангельды" в Костанае завершены, сообщает " Алау ".





В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. Троих спасти не удалось. Госпитализировано в областную больницу четыре человека. В городскую больницу - шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации.





Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.









Управление полиции Костаная начало досудебное расследование по статье 292, часть 3, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".





Напомним , в Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.



