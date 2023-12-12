Десятки домов остались без тепла в результате аварии на теплосетях в Кокшетау
Ведется работа по устранению неисправности
Кокшетау. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки домов остались без тепла в результате аварии на тепловых сетях в Кокшетау, сообщает пресс-служба акимата города.
Вчера на пересечении улиц Габдуллина и Серкебаева в тепловой камере на коллекторе от магистрального участка теплосети выявлен дефект.
Для устранения выявленного дефекта будет отсечен магистральный участок теплосети диаметром 500 миллиметров с 11.45 до 16.00 10.12.2023 года, в связи с чем будут ограничены в подачи тепловой энергии 24 объекта", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по завершении ремонтных работ будет восстановлен гидравлический и температурный режим на данном участке.
Позже в акимате сообщили, что обнаружено место дефекта тепломагистрали по улице Сабатаева.
Сотрудниками "Кокшетау Жылу" и управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау в настоящее время ведется работа по устранению неисправности", - добавили в пресс-службе.
По словам замакима Кокшетау Даулета Жунусова, с 19.00 были начаты работы по устранению аварийной ситуации.
Место дефекта найдено (...) В настоящее время ограничены в подаче порядка 40 объектов", - добавил он.
Напомним, в минувшие выходные в ряде городов Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения.
На Экибастузской теплоэлектроцентрали обнаружили повреждение на золопроводе, была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.
В Балхаше произошел порыв трубы диаметром 630 миллиметров на пересечении улиц Абая и Абугалиева. Ряд потребителей остался без тепла.
В Актау произошла авария на магистральном трубопроводе теплосети.
При этом в Министерстве энергетики РК сообщили, что случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Прекращения теплоснабжения потребителей не допущено.
Кроме того, 10 декабря в Темиртау вследствие аварийного отключения багерной насосной на КарГРЭС-1 котлоагрегаты станции были переведены на резервное топливо (мазут). По данным акимата, в настоящее время на объекте проводятся ремонтные работы, необходимое оборудование и запасы топлива имеются в достаточном количестве.
По информации акимата Риддера, на ТЭЦ 10 декабря в результате короткого замыкания было нарушено электроснабжение шаро-барабанной мельницы, подающей угольное топливо к котлу. При этом сработала защитная система автоматики и котлоагрегат № 2 временно был переведен с угольного топлива на мазут. Через 2 часа котел был переведен на угольное топливо. Как отметили в акимате, отключения отопления или остановки котлоагрегатов на теплоэлектроцентрали не было. Станция работает в штатном режиме. Подача тепла и горячего водоснабжения осуществляется без перебоев.
В Степногорске 7 декабря произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города.
Как сообщалось ранее, в сентябре на заседании правительства вице-министр энергетики констатировал, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.
По данным Минэнерго, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.