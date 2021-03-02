ДТП с автобусом в Алматы: скончалась одна из пострадавших

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - В Алматы скончалась женщина, пострадавшая в результате ДТП с автобусом, водитель которого потерял управление, передает Kazakhstan Today.

В результате многочисленных травм, не совместимых с жизнью, женщина 1963 года рождения, сбитая у пешеходного перехода, скончалась ночью в БСНП", - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

По информации ведомства, в аварии серьезно пострадали пять человек. Четверо, в том числе водитель автобуса, были госпитализированы. У всех ушибы, черепно-мозговые травмы, есть переломы. У всех госпитализированных состояние средней степени тяжести, получают интенсивное лечение.

Еще один пострадавший - водитель частного автомобиля, отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, что вечером 27 февраля водитель автобуса городского маршрута №123 во время движения по проспекту Сейфуллина, напротив MEGA Park, резко почувствовал себя плохо. Не справившись с управлением, он врезался в стоящий Hyundai Elantra , далее по инерции автобус отбросило на светофор, после чего он сбил пешеходов, которые шли по тротуару. После этого неуправляемый автобус столкнулся Volkswagen polo, который выезжал с паркинга ТРЦ. После столкновения со зданием паркинга автобус остановился.

В результате ДТП пострадали пять человек: два пешехода, пассажир Volkswagen polo, один пассажир и водитель автобуса.

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