В Алматы произошло страшное ДТП с участием автобуса

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы произошла страшная авария с участием автобуса, есть пострадавшие, передает Kazakhstan Today.



Автобус городского маршрута №123 двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении. Рядом с улицей Маметова, напротив MEGA Park, по неизвестной причине, водитель свернул в сторону и врезался сначала в автомобиль Hyundai Accent. Автобус продолжил движение, выехал на тротуар, где сбил несколько человек перед пешеходным переходом. Далее автобус выехал на парковку ТРЦ, где врезался в автомобиль Volkswagen Polo. Остановился автобус только когда врезался в бетонный мост парковки, сообщается в Telegram Kris.p.almaty.



В результате ДТП пострадали пять человек.



Полиция выясняет причины ДТП.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства