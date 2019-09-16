Талдыкорган. 15 сентября. Kazakhstan Today - Два человека погибли при столкновении поезда с автобусом в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе КЧС сообщили о том, что в связи с произошедшим инцидентом на железнодорожном пути станции Шамалган в ДЧС Алматинской области развернут оперативный штаб. Организована горячая линия по телефонам: (87282) 22-02-13, 22-00-18. Также организована горячая линия в ДЧС Алматы по телефонам: (8727) 278-20-83, 278-20-84.

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