Два человека погибли в результате хлопка газа в Мангистау

В поселке Глубокое в искусственном котловане без присмотра взрослых, купались дети. Трое ребят 12 и 13 лет увидели, что недалеко от них в воде тонут две девочки. Они кинулись их спасать и одновременно позвонили в скорую помощь, полицию и к спасателям.