Два человека погибли в результате хлопка газа в Мангистау

ДЧС Мангистауской области
Актау. 27 июня. Kazakhstan Today - В Мангистауской области при перекачке сжиженного газа в автоцистерну погибли двое мужчин, передает Kazakhstan Today.
Инцидент произошел 26 июня, в 20.40, в Мунайлинском районе Мангистауской области, близ села Баянды, на базе ИП "Матайбаев", пишет портал "Лада".
При перекачке сжиженного газа из стационарной емкости объемом 40 кубометров в автоцистерну произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. В результате происшествия от полученных травм на месте погибли мужчины 1974 года рождения и мужчина 1987 года рождения, гражданин Узбекистана", - сообщили в областном департаменте по ЧС.
В департаменте полиции рассказали, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
Досудебное расследование ведут сотрудники отдела полиции Мунайлинского района", - отметили в ведомстве.
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