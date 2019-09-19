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Двух полицейских госпитализировали в результате ДТП на трассе в Атырауской области

18.09.2019, 15:38 11962
Двух полицейских госпитализировали в результате ДТП на трассе в Атырауской области
Атырау. 18 сентября. Kazakhstan Today - Двух полицейских госпитализировали в результате ДТП на трассе в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня, в 10.36, на трассе Атырау - Махамбет произошло столкновение спецмашины дорожно-патрульной службы и Toyota Hilux, пишет "Ак Жайык".
 

Водитель автомашины марки Toyota Hilux выехал на встречную полосу и совершил столкновение со служебной машиной патрульной службы полиции марки Volkswagen Polo", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

 
В результате лейтенант и младший лейтенант полиции, а также водитель Toyota Hilux получили травмы и доставлены в областную больницу. 
 
Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). На месте ДТП работает следственно-оперативная группа департамента полиции.
 
Как сообщалось ранее, семь человек погибли при столкновении двух иномарок в Алматинской области. Четыре человека сгорели, двое скончались от травм в результате ДТП в Актюбинской области.
 

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