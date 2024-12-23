Глава Минздрава высказалась об избиении фельдшера в Костанае

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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова высказалась об очередном - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова высказалась об очередном нападении на медиков скорой помощи, которое произошло в Костанае, когда две женщины избили приехавшую по вызову девушку-фельдшера.





На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев. Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания", - написала Акмарал Альназарова в своем аккаунте в Instagram.





Она добавила, что, согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них в 2022 году - 46, в 2023 году - 80, а в 2024 году зафиксировано 9 случаев нападений.





В связи с этим при поддержке депутатов мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания, вплоть до ограничения свободы, и порицание всего общества. Тем самым мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано", - написала глава Минздрава.





В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.





В Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.





В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.





В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.





В Талгаре сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата прямо в больнице. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.





В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.





В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.



