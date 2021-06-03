Годовалая девочка упала с крыши в Карагандинской области

Фото: eKaraganda

КАРАГАНДА. 2 июня - 2 июня в Сарани упала с крыши пристройки высотой 2,5 метра и доставлена в больницу девочка 2020 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел, когда ребенок остался без присмотра взрослых, сообщает eKaraganda

27 мая двое детей упали в уличный туалет в Туркестанской области. 25 мая в Алматинской области ребенок погиб , упав с крыши в разрыв между двумя высотками. 21 мая в Шымкенте ребенок упал на штырь.

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