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В Алматинской области ребенок погиб, упав с крыши в разрыв между двумя высотками

25.05.2021 8803
ТАЛДЫКОРГАН. 25 МАЯ - В поселке Бесагаш Алматинской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб 11-летний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам очевидцев, трагедия произошла около 20.00 в ЖК "Нурия" - ребёнок упал между стенами двух домов. 
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, мальчик 2009 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, играл с детьми на крыше 9-этажного жилого дома. Во время игры он по неосторожности упал в разрыв сейсмотермошва шириной 60 сантиметров, длиной 17 метров. В результате несчастного случая ребенок скончался на месте происшествия.
 
По информации группы kris_p_talgar, с мальчиком были две девочки, но они не провалились, так как весят меньше погибшего.

 

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