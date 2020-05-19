Годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Атырауской области

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По информации Polisia.kz, 16 мая поступило сообщение о том, что примерно в 18.00 в микрорайоне Болашак поселка Макат Атырауской области из окна второго этажа трехэтажного дома выпал мальчик 2019 года рождения. Пострадавший был доставлен в Атыраускую областную детскую больницу в крайне тяжёлом состоянии, после чего впал в кому 3-й степени.
По сообщению врачей, на данный момент состояние малыша остаётся крайне тяжёлым и очень нестабильным.
Причиной несчастного случая послужило то, что ребенка оставили без присмотра взрослых. За текущий год это уже второй случай выпадения из окон в Атырауской области. ДЧС Атырауской области напоминает: только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны родителей поможет избежать беды.
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