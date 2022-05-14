МОН выявил нарушения в частной школе, где изнасиловали первоклассника

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 13 МАЯ - Сотрудники Министерства образования и науки РК, проводившие проверку в частной школе "Мариям", где, предположительно, изнасиловали первоклассника, заявили, что в учреждении выявлен ряд нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате проверки созданной комиссией выявлен ряд нарушений в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей (несоблюдение соответствующих требований к обеспечению видеонаблюдения), выполнении необходимых санитарно-гигиенических требований (слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы и др.)", - сообщает пресс-служба МОН.
В настоящее время проверка продолжается, по ее итогам будут приняты меры.
Напомним, вчера председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с первоклассником, обучающимся в частном учреждении "Мариям".
Они посетили семью школьника. Ему оказывается психологическая помощь. Также работники комитета встретились с представителями правоохранительных органов города Алматы.
В настоящее время департамент полиции города проводит расследование.
Назначена экспертиза для установления факта изнасилования. Также проведены беседы с администрацией и педагогами частной школы.