КамАЗ столкнулся с поездом в Актау

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Дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и товарного поезда произошло в промышленной зоне Актау сегодня, 10 апреля, примерно в 09.00, пишет портал Lada.kz.
По словам полицейских, пострадавших нет.
Водитель КамАЗа, не заметив приближающийся поезд, совершил столкновение. Составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Материал будет направлен в административный суд для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе полиции Мангистауской области.
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