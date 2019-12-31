"Казаэронавигация" опровергла версию Bek Air о причине авиакатастрофы под Алматы

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - В РГП "Казаэронавигация" прокомментировали версию авиакомпании Bek Air о возможной причине авиакатастрофы под Алматы, передает Kazakhstan Today.

В РГП отметили, что не планировали комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании Bek Air по этому поводу, были вынуждены прояснить ситуацию.

В СМИ появилась информация о том, что якобы одной из возможных причин является попадание самолета Bek Air в спутный след от ранее взлетевшего воздушного судна. Воздушное судно Фоккер-100, так же как и взлетевшее перед ним воздушное судно Аэробус А-32,1, имеет максимальную взлетную массу до 136 тонн и, соответственно, относится к категории средних воздушных судов. В Инструкции по организации обслуживания воздушного движения указано, что минимальный временный интервал при взлете с одной ВПП для средних воздушных судов составляет одну минуту. Интервалы, установленные в Республике Казахстан, соответствуют общемировым требованиям и стандартам и во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов. Согласно материалам средств объективного контроля, временной интервал между взлетами данных воздушных судов составлял две минуты. Следовательно, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня представители авиакомпании Bek Air дали пресс-конференцию по факту крушения 27 декабря своего самолета Fokker-100.

Директор летной службы компании Ерик Сапаров озвучил версию компанию о возможной причине авиакатастрофы.

До момента отрыва двигатели и агрегаты работали устойчиво, каких-либо отклонений не выявлено, то есть в штатном режиме взлет производился. Это данные, которые мы получили в ходе обследования", - сказал он.

По словам Сапарова, на второй секунде после отрыва у Fokker возник левый крен. На пятой секунде он выровнялся, а на шестой секунде вновь возник. "Каждую секунду идет изменение крена влево-вправо, влево-вправо. На 15-й секунде произошло касание, самолет практически без крена…. То есть все время самолет пытался оторваться. Как только у земли - крены уменьшаются, как только отрывается - крены увеличиваются влево-вправо, влево-вправо", - рассказал директор службы. При этом он отметил, что метеоусловия в момент взлета были благоприятные. "Отсюда вопрос, отчего может самолет так качать с крыла на крыло, с изменением скорости? Мы вязли данные, какой борт взлетал перед ним. Это был Airbus с новыми двигателями взлетной массой 89 тонн. Время взлета - в 07.19, скорость у него в этот момент была 184 узла", - сказал он. По информации представителя Bek Air, перерыв между взлетом Airbus и Fokker составил примерно одну минуту. Одной из причин, которую мы предполагаем, стало такое явление, как спутный след. Это наше предположение", - сказал Сапаров, пояснив, что спутный след - это сопротивление, образуется вихрями от крыльев взлетающего самолета.

Он всегда присутствует за самолетом, и чем больше масса и размах стрела самолета, тем больше спутный след", - уточнил спикер. По его информации, спутный след может сохраняться от 1 до 3 минут в зависимости от массы самолета. Наш самолет до последнего пытался взлететь и преодолеть такую неожиданную ситуацию, которая возникла, в данном случае, это внешнее воздействие", - рассказал представитель компании.

Он также сообщил о том, что произошедшее в результате крена небольшое отклонение от курса привело к столкновению с забором и далее со зданием. Здание оказалось препятствием для самолета. Естественно возникает вопрос, как могла быть постройка вблизи от опасного объекта", - сказал Сапаров. По его словам, "если бы не было этих препятствий, возможно, жертв не было бы".

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