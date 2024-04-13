12.04.2024, 10:34 47916
Количество эвакуированных из-за паводков в Казахстане приближается к 100 тысячам человек
Фото: МЧС
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане службами гражданской защиты из паводкоопасных районов эвакуировано 99 869 человек, в том числе 36 591 ребенок. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Привлеченными воздушными судами спасено 2960 человек, из них 935 детей. Вернулись домой 9343 человека. В пунктах временного размещения находятся 6586 человек, в том числе 3197 детей. В безопасное место отогнано 98 106 сельскохозяйственных животных", - проинформировали в МЧС.
По данным ведомства, на контроле остаются 107 переливов автодорог, 116 размывов автодорог, из них 9 мостов и 107 дорожных полотен. На контроле 66 населенных пунктов без транспортного сообщения.
Откачано 9 млн кубометров талой воды, уложено 1,6 млн мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3052 жилых домов и с 1935 дворовых территорий", - проинформировали в министерстве.
По данным МЧС, в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Баксук, Жабай, Аршалы, Саркырама в Буландынском, Сандыктауском и Астраханском районах Акмолинской области.
В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3563 частных жилых дома и 563 дворовые территории.
В Акмолинской области из-за обильного снеготаяния и поднятия уровня воды на реках Жабай, Боксук, Жолболды, Калкутан, в городе Атбасаре, селах А.Курманова, Шуйское, Борисовка, Тимашевка Атбасарского района, селах Журавлевка, Ивановка, Капитоновка Буландынского района, станция Колутон, село Старый Колутон, Жанатурмыс Астраханского района произошло подтопление 294 частных жилых домов. Эвакуировано 475 человек.
В СКО в связи выпадением обильных осадков в виде дождя и поднятием уровня воды на реке Есиль в селе Боголюбово Кызылжарского района произошло подтопление 18 частных жилых домов и 4 дворовых территорий. Эвакуировано 14 человек.
Напомним, в восьми регионах продолжает действовать режим ЧС.
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13.04.2024, 10:30 4706
Более 102 тысяч человек спасено с начала паводкового периода в Казахстане - МЧС
Фото: Кадр из видео ДЧС СКО
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана представило информацию о текущей паводковой ситуации в стране.
По информации МЧС, с начала паводкового периода спасено 102 328 человек, из них 37 537 детей. В пунктах временного размещения находятся 6757 человек, из них 3148 детей. Вернулось домой 10 120 человек. Откачано более 9,1 млн кубометров талой воды, уложено 1,7 млн мешков и 1,2 млн тонн инертного материала.
На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах задействовано 35 551 человек, 3557 единиц техники, 750 водооткачивающих средств, 214 плавсредств, 14 воздушных судов. В этот час подтопленными остаются 3957 частных жилых домов, 942 придворовых территории и 962 дачных дома в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях. Из 3129 жилых домов и 2033 придворовых территорий вода отведена", - сказал старший офицер Комитета гражданской обороны и воинских частей МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге на площадке СЦК.
В 8 регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау.
По данным ДЧС Северо-Казахстанской области, критическая обстановка сложилась в населенных пунктах Кызылжарского района и в Петропавловске.
12 апреля паводковая вода стремительно вошла в микрорайоны Заречный и Хромзавод города Петропавловска, в села Тепличное, Ольшанка, Вишневка и Прибрежное Кызылжарского района, на месте проводятся эвакуационные мероприятия", - рассказали в ведомстве.
По словам спасателей, в течение ближайших дней вода будет прибывать, создавая угрозу не только этим населенным пунктам, но и тем, которые расположены вблизи реки Есиль. В этой связи жителям, проживающим на опасных территориях, необходимо срочно принять меры по спасению себя и своих близких, своего имущества.
Необходимо самостоятельно эвакуироваться в безопасные места, определенные органами ЧС и местными исполнительными органами. При невозможности эвакуироваться самостоятельно необходимо обратиться на телефоны 112 или 109. При необходимости вам помогут провести эвакуацию", - сказано в сообщении ДЧС.
Между тем синоптики подтверждают предупреждения ДЧС о поднятии воды в реке Есиль.
Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища", - сказала пресс-секретарь ведомства Алина Исмагулова на брифинге в СЦК
Кроме того, синоптики прогнозируют 13 апреля в большинстве регионов страны дожди с грозами.
13.04.2024, 10:26 6451
Плывущие глыбы льда сносят линии электропередачи в Северном Казахстане
Фото: Кадр из видео
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Петропавловск. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Плывущие по воде глыбы льда сносят линии электропередачи в Северо-Казахстанской области, сообщил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
С большой водой по течению направляются большие глыбы льда, которые являются причиной повреждения линий электропередачи (...) Бригады СКРЭК продолжают работы по восстановлению сбитых столбов", - рассказал аким, отметив, что на данный момент уровень воды в реке Ишим достиг 9 метров.
Параллельно в области идут работы по установке альтернативного источника водоснабжения.
Техника и необходимые материалы имеются в достаточном количестве. Мобилизованы строительные компании города. Работы ведутся в усиленном режиме и будут завершены в кратчайшие сроки", - заверил градоначальник.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на насосной станции жители Петропавловска остались без водоснабжения.
13.04.2024, 09:21 8016
Четыре нефтегазовые скважины подтопило в Атырауской области
Фото: Комитет промышленной безопасности МЧС РК
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Атырау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области подтоплены четыре нефтегазовые скважины, сообщили в Комитете промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Как уточнили в пресс-службе комитета, на месторождении "Восточный Уаз" подтопило 3 скважины, принадлежащие АО "Эмбамунайгаз". На месте провели засыпку грунта поверх мешков с песком, уложенных рядом с плотиной. Воду перекачали в реку Сагиз.
На месторождении "Жана Макат" подтоплена одна скважина компании "5А Ойл". На месте были проведены работы по возведению и восстановлению обвалований.
Данные скважины своевременно обесточены и герметизированы. Ситуация на остальных месторождениях области стабильная и находится на постоянном контроле", - добавили в ведомстве.
Напомним, вчера подступившая большая вода в СКО привела к аварии на насосной станции, в результате чего жители Петропавловска остались без водоснабжения.
12.04.2024, 20:12 27141
В МСХ рассказали, сколько сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
75% общего падежа - это мелкий рогатый скот
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства рассказали о ситуации в регионах, пострадавших от паводков. На сегодняшний день в регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 102 тыс. голов сельскохозяйственных животных, в том числе в Костанайской области - 23 тыс. голов, в Акмолинской - 22 тыс. голов, в Актюбинской и Атырауской областях - по 20 тыс. голов, в ЗКО - 4,8 тыс. голов. Работа будет продолжена по мере необходимости.
На сегодня подтвердилось 6,8 тыс. голов сельскохозяйственных животных, павших в результате паводков. 75% общего падежа - это мелкий рогатый скот.
Республиканским противоэпизоотическим отрядом МСХ совместно с акиматами областей продолжается работа по сбору и утилизации павших животных. На сегодняшний день утилизировано 96% от всего павшего поголовья.
В зоне подтоплений оказалось 10 захоронений сибирской язвы в трех областях страны. Специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, были направлены для забора проб грунта со всех объектов.
По каждой пробе проведены ПЦР-анализы и бактериологические исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре по ветеринарии. По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено. То есть выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было, эпизоотическая ситуация стабильная", - рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов.
12.04.2024, 16:02 37636
Жители Петропавловска остались без водоснабжения из-за паводков
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Петропавловск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Петропавловска остались без водоснабжения из-за аварии на насосной станции, сообщил аким города Серик Мухамедиев.
Вчера ночью большая вода пришла к нам. В Прибрежном на насосной первого подъема, которая была запитана четырьмя независимыми линиями электропередачи, ледяными массами повреждены столбы. В связи с чем ограничена подача воды в город", - рассказал градоначальник.
По его словам, на месте происшествия работает аварийная бригада. Повреждение планируется ликвидировать в течение четырех часов.
Для всех социальных объектов и жителей города будет организован подвоз воды", - добавил аким.
Напомним, 10 апреля в СКО начали принудительную эвакуацию жителей из зоны риска подтоплений. Большая вода идет по реке Есиль, на Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива.
12.04.2024, 15:19 39796
Вторая волна паводков угрожает жителям Восточного Казахстана
В большинстве районов запасы снега и содержание воды в нем в 1,5-2 раза выше нормы
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Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в ВКО завершается первая волна паводков. Но уже к середине апреля ожидается вторая волна подтоплений, сообщила старший инженер управления по предупреждению ЧС ДЧС Восточно-Казахстанской области Аяулым Кекиева.
Учитывая высоту снежного покрова и запасы влаги на горных территориях региона, повышение температуры воздуха, в том числе в ночное время, и возможность выпадения осадков, к середине апреля ожидается вторая волна и повышение уровня воды в горных реках, сообщила спикер.
По словам специалиста, сегодня площадь снежного покрова составляет 53%. В большинстве районов запасы снега и содержание воды в нем в 1,5-2 раза выше нормы.
Тем временем в Министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили о наполнении на 99% Астанинского водохранилища.
Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция на снижение приточности в водохранилище. Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль", - сказано в сообщении.
12.04.2024, 13:34 43106
Алматинцы вновь ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 13.13. Его эпицентр расположен 273 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила два балла.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется. Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.
11.04.2024, 20:53 64746
В Актюбинской области началась эвакуация людей
Фото: МЧС РК
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Актобе. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Иргизского района в связи с повышением уровня в реке Торгай появилась угроза подтопления села Мамыр, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Помощь в эвакуации оказал вертолет Минобороны РК. В настоящий момент эвакуировано 33 человека, из них 24 ребенка.
Напомним, поступление больших объемов воды ожидается в Западно-Казахстанской области. Жителям дач и окраин Уральска рекомендовано срочно покинуть дома.
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