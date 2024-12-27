Крушение самолета в Актау: поиски завершены

Тела 38 погибших доставили в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа

Фото: МЧС РК

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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау продолжаются работы по разбору конструкций.





По уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек. Также вчера в результате поисковой группой спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия", - сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.





В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчетов. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, а также МЧС Азербайджана.





Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау", - добавили в МЧС.





В городе также находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии.





На телефоны горячей линии поступило 1063 обращения.





В медучреждениях Актау находятся 29 пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних.





В управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали об их состоянии. В настоящее время шестеро пострадавших пассажиров находятся в реанимации, двое пациентов переведены в отделение травматологии.





Дополнено 26.12.2024, 12.55





Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчет заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева о работе правительственной комиссии на месте авиакатастрофы, сообщает пресс-служба кабмина.





Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме. Также по линии санавиации из Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты из Национального центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров. Помимо казахстанских специалистов также прибыл спецборт МЧС РФ и бригада санавиации Республики Азербайджан. Прибывают родственники пострадавших и погибших, им оказывается необходимое содействие акиматом области по трансферту, размещению и питанию. Работают бригады психологов", - доложил Бозумбаев.





Министерство транспорта РК работает совместно с правительством Азербайджана. Завтра ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer. В Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.





Пострадавшим в полном объеме предоставляется медицинская помощь, родным и близким погибших оказываются необходимые меры поддержки. Функционируют телефоны горячей линии, поступило свыше тысячи звонков.





В свою очередь Бектенов выразил соболезнования родным и близки погибших в авиакатастрофе и поручил усилить авиационную безопасность.





Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов. Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем", - подчеркнул премьер.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.





МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.



