Лесной пожар в Абайской области полностью ликвидирован

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Семей. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай сегодня в 13.00 полностью ликвидирован. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га, сообщает - Лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай сегодня в 13.00 полностью ликвидирован. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.





Ранее отмечалось, что с момента достижения локализации и убытия сил и средств МЧС на месте пожара организовано дежурство (окарулирование), которое проводили лесные пожарные станции Министерства экологии и природных ресурсов в целях исключения возможности повторного возгорания. Проводилось патрулирование по всему периметру пожара.





В ведомстве отметили, что локализация объявляется, когда дальнейшее распространение пожара прекращено, площадь пожара не увеличивается.





При этом пожар считается ликвидированным, когда горение и тление полностью прекращены.





Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".





Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области была снята





Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе области Абай вне повестки был рассмотрен на заседании правительства. Было решено объявить в области режим ЧС. Для тушения огня были задействованы 10 вертолетов и 400 человек. 24 мая в Абайскую область прибыли дополнительные силы ЧС.



