Режим ЧС будет объявлен в районе природного пожара в Абайской области
Фото: МЧС РК
Семей. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе области Абай вне повестки рассмотрен на заседании правительства.
Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле, развернут оперативный штаб.
В настоящее время ведется работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.
По информации пресс-службы правительства, площадь охваченной огнем территории составляет 3,5 тысячи га. В тушении задействованы 201 единица техники, 8 вертолетов, 1 пожарный поезд и 852 человека личного состава.
Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.
Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции.
Сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации", - отметил аким региона.
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области. Ситуация находится под контролем, принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации пожара.
Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что вопрос готовности регионов к пожароопасному сезону рассматривался буквально на прошлом заседании правительства.
Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии", - сказал премьер.
Он также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь области Абай, направили свои силы и технику.
Минэкологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата "Семей орманы", чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство. По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.