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Медведь убил россиянина в Алматинской области

01.06.2020, 10:26 8209
Талдыкорган. 1 мая. Kazakhstan Today - В Алакольском районе Алматинской области медведь убил гражданина Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.
 
В Алматинской области россиянин умер после нападения медведя, сообщает телеканал Almaty.tv
 
По информации пресс-службы акима Алматинской области, гражданин России, 1979 года рождения, рыбачил со знакомыми на озере Тентек. Увидев барсука, мужчина погнался за ним в горы. 
 

Чуть позже на крики о помощи к нему подбежали знакомые и обнаружили гражданина с телесными повреждениями. Один из рыбаков также увидел медведя. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм", - рассказали в пресс-службе. 

 

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