Министр информации и общественного развития прокомментировал беспорядки в Жамбылской области (ВИДЕО)

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития республики Казахстан Даурен Абаев прокомментировал беспорядки в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

"Произошла трагедия, погибли люди . К сожалению, это стало возможным в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", - сказал Абаев на брифинге в СЦК.

Министр отметил, что сейчас предприняты все меры для стабилизации конфликта. Ситуация находится на прямом контроле главы государства.

Создана правительственная комиссия , которая уже отбыла в Жамбылскую область. Комиссию возглавил вице-премьер Бердибек Сапарбаев", - сообщил Абаев.





Он подчеркнул необходимость недопущения распространения фейковой информации и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. "Возможны вбросы старых видео, дезинформации", - добавил министр.

Отвечая на вопросы журналистов, министр подтвердил, что одной из возможных причин беспорядков стал бытовой конфликт, в результате которого пострадал пожилой мужчина.

Такая версия существует. Это бытовой конфликт, но какой именно - мы сейчас выясняем", - отметил Абаев.

Как сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, 7 февраля, в 19 часов, в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей между которыми из хулиганских побуждений началась групповая драка . На место прибыли сотрудники Кордайского РУВД.

В ходе беспорядков провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящие и направляли видео через мессенджеры и социальные сети, призывая граждан к противозаконным действиям, что привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки.

В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек. В село Сартобе и Масанчи в целях обеспечения порядка были направлены дополнительные силы полиции. Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие.

Позже конфликтом были охвачены села Аукатты и Булан Батыр.

В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 8 человек от полученных травм скончались. Травмы получили также и сотрудники полиции, в том числе двое огнестрельные ранения.

По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

Досудебные расследование ведутся по статье 272 (Организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (Убийство) Уголовного кодекса РК.

Министр внутренних дел РК подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.

Для обеспечения общественной безопасности в зону конфликта в настоящее время дислоцированы сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии РК", - отметил Ерлан Тургумбаев.

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