Минобороны назвало причину крушения вертолета Ми-8 в Кызылординской области

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Министерство обороны назвало причину крушения вертолета Ми-8 в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Созданная по приказу министра обороны генерал-майора Н. Ермекбаева специальная комиссия по расследованию авиационного происшествия вертолета Ми-8, произошедшего 27 марта 2019 года, завершила работу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Минобороны, к расследованию были привлечены представители органов прокуратуры, внутренних дел, специалисты завода изготовителя и авиационных ремонтных предприятий, а также эксперты в области безопасности полетов Российской Федерации.

По итогам работы комиссия пришла к выводу, что причиной авиационного происшествия явилось непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе. Вместе с тем экипаж до конца боролся за благополучный исход полета, о чем свидетельствуют расшифровка материалов объективного контроля вертолета", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что указом президента страны - верховного главнокомандующего ВС РК за образцовое исполнение воинского и служебного долга военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями "Жауынгерлік ерлігі ушін". Медали вручили в канун Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы родным и близким погибших воинов.

Как подчеркнули в пресс-службе, Минобороны оказывает необходимую психологическую, материальную и иную помощь, а также реализует все положенные в соответствии с законодательством социальные гарантии и выплаты. По поручению министра обороны помощь семьям военнослужащих не будет носить разовый характер. Дальнейшая организация шефства над семьями погибших поручена начальникам гарнизонов, командирам авиационных баз ВВС.

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