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Мужчина получил тяжелые ожоги при взрыве газового баллона в многоэтажном доме в Караганде

16.03.2021 8938
Мужчина получил тяжелые ожоги при взрыве газового баллона в многоэтажном доме в Караганде
Караганда. 16 марта. Kazakhstan Today - В Караганде в многоэтажном доме взорвался газовый баллон, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, взрыв произошел сегодня после полуночи в однокомнатной квартире на 5-м этаже. Хозяин квартиры госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
 

Произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей и мебели на общей площади 5 квадратных метров. С места пожара госпитализирован мужчина 1994 года рождения. Пожар ликвидирован в 01.19. Силами ДЧС по лестничному маршу спасён один человек, эвакуировано 25 человек, из них шестеро детей. К месту пожара привлекались 40 сотрудников и 11 единиц техники ДЧС. По предварительной версии, причиной пожара стала утечка газовоздушной смеси из редуктора 27-литрового газового баллона с последующим горением", - прокомментировали в ДЧС.

 
В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пострадавший мужчина был доставлен в отделение в крайне тяжёлом состоянии - ожоги распространились на 45% тела.
 

Больной доставлен в крайне тяжелом состоянии, в состоянии ожогового шока с ожогом III степени конечностей, лица, шеи, спины площадью 45%. На данный момент больной находится в реанимационном отделении, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - проинформировали медики.

 
По информации портала еkaraganda, из-за взрыва во всём доме возникли перебои с электроэнергией. 
 

Других пострадавших среди жильцов нет, и все они в своих квартирах. Отопление и подача воды в доме нормализовались. Что касается электричества, оно отсутствует только в подъезде, где произошел пожар, в ближайшее время специалистами ТОО "Караганды Жарык" вопрос будет решён. Силами местного акимата организована работа по очистке квартиры от последствий случившегося", - пишет издание. 


Накануне в Кызылординской области при взрыве газа погибли четыре человека. В подобном ЧП погиб ребенок в Актюбинской области. В Павлодарской области жертвами взрыва стали два человека.
 

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