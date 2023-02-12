На теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
Павлодар. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На теплосетях зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях, информирует пресс-служба правительства.
Недогрев на протяжении нескольких лет испытывают 26 многоэтажных жилых домов Экибастуза. Для устранения проблемы специалисты проводят промывку внутренних систем теплоснабжения, подводящих сетей и наладочные работы.
В соответствии с поручением главы государства правительством и акиматом Павлодарской области принимаются комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей и на социальных объектах города.
В ходе поездки первый заместитель премьер-министра посетил Экибастузскую ТЭЦ, где осмотрел участки, на которых проводятся ремонтно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в работе находятся 6 котлоагрегатов и 11 сетевых насосов. В ремонте - 4 котлов и 3 насоса. Основная причина остановки котлов - ремонт поверхностей нагрева.
Собственнику ТЭЦ поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.
Акимату города поручено усилить контроль и мониторинг сливов горячей воды в домах.
Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим. Ремонтную кампанию по окончании отопительного сезона мы проведем", - подчеркнул Скляр.
Ранее сообщалось, что по требованию Романа Скляра был уволен глава АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина. Зампремьера отметил, что возникшие проблемы с перебоями в теплоснабжении должны были решаться на уровне собственника объекта, а не на уровне правительства.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.